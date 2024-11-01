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        Haberler Gündem Güncel İstismar dehşetinde anne babaya kelepçe! | Son dakika haberleri

        İstismar dehşetinde anne babaya kelepçe!

        Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeklerine cinsel istismarda bulundukları yönünde ihbarda bulunulması üzerine anne F.G. ile baba G.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Bebek devlet korumasına alınırken, anne ve baba tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:49
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        İstismar dehşetinde anne babaya kelepçe!
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde anne F.G., baba G.Ş.'nin 9 aylık erkek bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaştı.

        AA'da yer alan habere göre paylaşımı gören bir kişi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        BİRİ İSTANBUL'DA BİRİ AMASYA'DA YAKALANDI

        İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G.'yi Amasya'da, baba G.Ş.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı.

        Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne ve baba çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 9 aylık bebek devlet korumasına alındı.

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        #cinsel istismar
        #Tekirdağ
        #haberler
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