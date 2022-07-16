Yüksekova'da çekirge istilası! Tarım arazilerine daldılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ekili tarım arazilerinde yaklaşık 20 gündür çekirge istilası yaşanıyor. Ovada ve bazı köylerde ilaçlama çalışması başlatılırken, bölge halkı çekirge istilası nedeniyle ekinlerinin zarar gördüğünü belirtti.
Yüksekova ilçesinde ekili tarım alanlarında çekirge yoğunluğu yaşanıyor. Çekirgelerin her geçen gün sayılarının artması, bölge halkını endişelendiriyor. İlçenin Altınoluk, Beşbulak ve Yoncalık köyleriyle ovada, çekirgeler ekili tarım arazilerine zarar veriyor. İlaçlama çalışması başlatan bölge halkı, ilk kez böyle yoğun bir çekirge istilasıyla karşılaştıklarını söyledi.
"ÇÖZÜM İSTİYORUZ"
İmkanları ölçüsünde çekirgelerle mücadele ettiklerini belirten Ercan Çakmak (38), "Buğday ve yoncalarımızın hasadını yapamayacak duruma geldik. Günlerdir ilaçlama yapıyoruz. Çekirge sürüsünün sayılarında her gün artış oluyor. Son yılların en bereketi dönemini yaşıyoruz. Ancak ekinlerimiz çekirgeler yüzünden zarar görüyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Eskiden de çekirgelerin olduğunu fakat hiç bu kadar ürkütücü şekilde sürüler halinde bulunmadığını belirten Agit Çakmak ise, "73 yaşındayım, şu ana kadar böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle sürü halinde çekirge sürüsü görüyorum. Mağdur durumdayız. Çekirgeler, buğday tarlalarımızı istila etmiş durumda. Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyorduk. İyi verim alacağımızı düşünüyorduk. Ancak 3 haftadır çekirgelerin verdiği zarar büyük boyutlara ulaştı" diye konuştu.
"LARVA DÖNEMİ İLAÇLAMASI SONUÇ VERİYOR"
Ziraat Mühendisi Rıdvan Yiğit, ilaçlama çalışması için geç kalındığını, 20 seneyi aşkın süredir ilçede ve bazı köylerde çekirge istilasıyla mücadele edildiğini, bazı yıllarda daha fazla görüldüğünü belirtti.
İklim ve hava koşullarının seyrine göre durumun değişkenlik gösterdiğini belirten Yiğit, "Ancak, mart, nisan ayında çekirgeler larva dönemindeyken yapılan ilaçlı mücadele sonuç vermektedir. Bu sene Dağlıca bölgesinde yaptığım çalışmalar sonucunda nisan ayında uyguladığımız doğru ilaç ve ilaçlama yöntemiyle bu bölgede çekirge popülasyonunun önüne geçmiş olduk" dedi.
Fotoğraflar: DHA
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