İstihâre "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimiz’in nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplar'dan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde, bu yolculuğun kendisi için hayırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldırarak onun yerine istihâreyi getirmiştir.

İSTİHAREYE YATMAK NEDİR?

İstihare, kelime olarak hayırlı olanı dilemek anlamına gelir. Allah (C.C) katında namaz kılıp dua ederek istihareye yatılır. Özel hayatınızda bir iş ya da durum hakkında kendileri için hayırlı sonuçlar alıp alamayacağı hakkında bilgiler alınır. İstihareye yatmak dinimizde önemli bir yere sahip olup hadis kaynaklarında da konu hakkında pek çok bilgi yer almıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) tavsiye ettiği istihare namazı duası ve diğer ayrıntılar şöyle;

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR? İSTİHARE NAMAZI KILINIŞI

2 Rekatlık İstihare Namazı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Subhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha okuruz

Kafirun Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha okuruz

İhlas suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İSTİHARE NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sıkça yaptığı istiharenin dinimizdeki yeri de önemlidir. İstihareye ilk kez yatmak isteyenler istihare nasıl yapılır sorusuna en ayrıntılı cevabı buradan alabilecekler.

- Öncelikle şu bilinmelidir ki istihare başkasına yaptırılamaz. Yapılacak her iş için istihareye yatmak sünnettir ve çok hayırlıdır.

- İstihare namazı kılınır ve duası yapılır. İhtiyaç olmaması halinde konuşulmadan abdestli olarak kıbleye dönüp yatılmalıdır.

- Rüya görseniz de görmeseniz de 7 gün boyunca istihareye devam edilir.

- Rüyada beyaz veya yeşil renk görmek hayra, siyah veya kırmızı renk görmek ise şerre alamet edilir.

- Eğer rüyada bir şey görülmezse uyandıktan sonraki hissiyatınıza bırakılır.

İSTİHARE DUASININ ARAPÇA YAZILIŞI

İSTİHARE NEAMAZI DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Allâhumme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim.

Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb. Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi.

Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih." (Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344

İSTİHARE NAMAZI DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

(Buhârî, Teheccüd, 25; Da'avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İSTİHARE HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

İstihare birçok durumda yapılabilmektedir. Genel olarak istihareye yatılmasını gerektiren nedenlerden başlıca olanları şöyle;

1. Evlilik kararı almak üzereyken;

2. Ev alırken,

3. Yeni bir iş yeri açarken;

4. Bir işe başlarken,

5. Kötü bir uğraştan kurtulmak için.