İstifa iddiası doğru değil, bayrağı devredecek

HABERTURK.COM

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin, istifa ettiğine yönelik bazı yayınlarda yer alan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Bloomberg Haber Ajansı'nda da yer alan bir haberde Bali’nin yakın bir süre içinde görevini bırakacağı belirtildi. Ancak 35 yıla yakındır İş Bankası'nda çeşitli görevler üstlenen Bali'nin genel müdürlükte bayrağı devretmesi bekleniyor. Zira banka kaynakları istifa iddialarını doğrulamazken konu ile ilgili Adnan Bali’nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısında söz konusu soruları yanıtlayacağı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Bali 1 Nisan 2011'de oturduğu Genel Müdürlük koltuğunu bırakacak ve bankanını yönetim kurulunda kalmayı sürdürecek. Bali'den boşalan koltuğa ise Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor.

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ''Çeşitli basın-yayın organlarında Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır. Sayın Adnan Bali görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin 06.01.2021 tarihinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacaktır'' denildi.

1962, İslahiye doğumlu olan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltildi.

BANKANIN 16. GENEL MÜDÜRÜ

1 Nisan 2011'de Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanan Bali, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF),Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bali, İngilizce biliyor.

1990'DAN BERİ İŞ BANKASI'NDA

Bu arada Adnan Bali'nin ardından koltuğa geçmesi beklenen Hakan Aran, 1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu. Aran 2008'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulundu. 1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2000 - 2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babası.