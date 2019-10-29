İstanbul'un en önemli toplu ulaşım aracı metrobüs, kalabalıklığıyla, izdihamıyla gündemden hiç düşmüyor. İstasyonlardaki, araçlardaki aşırı yoğunluk yolcuları isyan ettiriyor.

Geçen haftalarda, özellikle Altunizade, Zincirlikuyu ve Cevizlibağ’daki duraklarda mahşer yerini andıran görüntüler yansımış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de metrobüs sistemindeki aksaklıkların çözüme kavuşması için yeni projeler üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

O projelerin en önemli ayağını ise yeni metrobüs araçları oluşturuyor. İran orjinli bir firmanın Bursa'da ürettiği Akia marka araç test sürüşüne başladı.

İBB Trafik Ulaşım Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı, test sürüşüne başlayan yeni metrobüs araçlarının özelliklerini Habertürk'e anlattı.

BURSA'DA ÜRETİLECEK, 290 YOLCU KAPASİTELİ

Sarı, yolcu memnuniyeti olursa araçların siparişi verilerek Bursa'da üretimine başlanacağını söyledi. Şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli... Yeni metrobüsler ise 290 yolcu kapasiteli olacak. Sarı, çift körüklü otobüslerin kapasitesi itibariyle 3 yıl metrobüs yoğunluğunu alabileceğini ifade ederek, "Şu anda test edilen araç dizel. Ancak firma elektrikli de üretim yapabilir. Metrobüsün mutlaka elektrikli olması gerekir. Araç test ediliyor. En az 100 seferde denenmeli.” diye konuştu.