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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç tanıtıldı.

DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının sonucu ortaya çıkan aracın, tek yolcu kapasitesini sahip olduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, araca Rönesans döneminin ünlü ressam, bilim insanı ve mühendisi Leonardo Da Vinci’nin adının verilmesi, mühendislikte yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin önemine işaret ediyor.

Öte yandan, elektrikli batarya sistemi ile çalışan araçta lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ile otuz dakika, yavaş şarj özelliği ile ise üç saat gibi bir sürede bataryası tamamen şarj edilebilen Da Vinci'nin, araç içerisine entegre edilmiş ünite ile telefon ve küçük elektronik aletlere şarj imkanı tanıdığı da belirtildi.

TEK ŞARJLA 100 KİLOMETRE GİDİYOR

Araçta sürücü koltuğu ve dümen içerisinde olmak üzere iki adet hava yastığı bulunurken, gece görüş özelliğine sahip dört farklı kamera ile de aracın kör noktalarının sürücüye yansıtıldığı bildirildi.

Da Vinci’de iki silindir devreli fren sistemi bulunurken, rejeneratif frenleme ile frenler kullanıldığında batarya yeniden şarj edilerek enerji verimliliği sağladığı bilgisi verildi.

Tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen Da Vinci'nin, 80 kilometrelik Mağusa–Lefkoşa yolunu 1 TL’ye gidebildiği de verilen bilgiler arasında.

“Da Vinci” isimli elektrikli araç ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı ve DAÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, "En kısa zamanda kampüs içerisinde kullanıma başlayacağız. Bu proje bir grup geleceğin mühendislerinin eseridir. Bir şirket tarafından büyük bütçelerle veya ticari amaçlarla üretilmiş bir ürün değildir. Amacımız, öğrencilerimize gerek mühendislik alanları gerekse de takım çalışması bağlamında tecrübe kazandırmaktır" diye konuştu.