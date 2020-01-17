Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),her yıl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaşıyor. TÜİK'in internet sitesinde henüz 2019 verileri paylaşılmadı ancak rakamlara Haberturk.com ulaştı. 2019 yılının istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu yüzde 5 arttı. Evlenmeler dört yıla oranla yüzde 9 azalırken boşanmalar ise tam yüzde 19 artış gösterdi

Bilge Nur Akan bakan@haberturk.com

TÜİK, her yıl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye'nin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımlıyor. TÜİK, internet sitesinde 2019 verilerini henüz paylaşmadı ancak rakamlara Haberturk.com ulaştı.

Verilere göre Türkiye'nin nüfusu 2016'da 79 milyon 814 bin 871 olarak sayılırken bu rakam 2019'da 83 milyon 907 bin 346'ya yükseldi. Böylelikle ülkenin nüfusu son dört yılda yüzde 5 artış göstermiş oldu.

Ölümlere bakacak olursak rakamlarda yüzde 3 artış gözlendi. Türkiye'de 2016'da 432 bin 394, 2019'da ise 445 bin 949 ölüm yaşandı. Tabii bu rakam nüfus oranı baz alındığında yüzde 3 artış olarak verilere yansıdı.

EVLİLİKLER YÜZDE 9 AZALDI, BOŞANMALAR YÜZDE 19 ARTTI!

TÜİK'in 2019 verilerine göre 2016 yılında 591 bin 872 kişi evlenirken, bu sayı 2019'da 539 bin 973 seviyesine geriledi. Evliliklerde 2016 ve 2019 yılları arasında 51 bin 899, yani yüzde 9'luk bir azalma görüldü.

Evlenen çiftlerin sayısı geçen yıl 539 bin 973 olarak tespit edilirken boşananların sayısı ise 162 bin 960 oldu. TÜİK verilerine göre, boşanmalar son dört yılda yüzde 19 artış gösterdi. Özellikle 2017 ve 2018 yılları arasında boşanan çift sayısında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. 2018 ile 2019'u karşılaştırdığımızda bu rakamın 11 bin civarı arttığı görülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ailenin önemine dikkat çekerek evlilik dışı hayatın özendirilmesini eleştirirken, "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi" ifadelerini kullanmıştı.

Evlenme oranlarındaki azalmanın, boşanmalardaki artışların ana sebepleri arasında artan şiddet eylemleri, sosyal medyada geçirilen vaktin artması, kültürel farklılıklar ve ekonomik nedenler önemli bir yer tutuyor.

DOĞUMLAR DA AZALDI, EVLAT EVLAT EDİNMELER DE...

İstatistiki verilere göre, Türkiye'de doğan bebek sayısı, geçtiğimiz dört yıla göre yüzde 10 azalarak 1 milyon 175 bin 483'e geriledi. Doğum rakamları 2016'dan 2019 yılına doğru sırasıyla 1 milyon 313 bin 45, 1 milyon 289 bin 922, 1 milyon 252 bin 38 ve 1 milyon 175 bin 483'e doğru azalma gösterdi.

Rakamlar baz alındığında evlat edinilen çocuk sayısı da azaldı. 2016 yılında 1726 korunma altındaki çocuk, evlat edindirilmek üzere aile yanına yerleştirildi. 2017 yılında 1580, 2018 yılında 1643 ve 2919 yılında 1632 çocuk evlat edindirildi.