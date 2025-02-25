İşte Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

Süper Lig’in tamamlanmasına 12 maç kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.

GALATASARAY 12 MAÇIN 7’SİNDE DEPLASMANDA

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Rakibiyle 0-0 berabere kalarak aradaki puan farkının erimesine izin vermeyen Galatasaray, kalan 12 haftanın 7’sinde deplasmanda olacak. Kasımpaşa ve Alanyaspor ile üst üste iki deplasman maçında karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar daha sonra 28’inci haftada Antalyaspor’u konuk edecek. 29’uncu haftada derbi maçta Beşiktaş’a konuk olacak sarı-kırmızılılar, 30’uncu haftayı ise BAY olarak geçecek. Bir sonraki hafta Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 32’nci haftada Bodrum FK’yı ağırlayacak. Nisanın son haftasında Eyüpspor ile dış sahada karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Sivasspor’u konuk edecek. Mayıs ayının ikinci haftasında sezonun son derbisinde Trabzonspor’a konuk olacak Galatasaray, daha sonra Kayserispor’u konuk edip, Göztepe deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu iç sahadaki Başakşehir FK maçıyla tamamlayacak.

REKLAM FENERBAHÇE 5 KEZ DEPLASMANA GİDECEK Galatasaray’ı takibini sürdüren Fenerbahçe ise sezonun kalan 12 haftasında; 7 kez iç sahada, 5 kez ise dış sahalarda sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor’u konuk ettikten sonra 27’nci haftayı BAY olarak geçecek. Daha sonra yine Samsunspor ile iç sahada karşılaşacak Fenerbahçe, Bodrum FK’nın konuğu olup, iç sahada Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin geri kalanında Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir FK ve Hatayspor deplasmanlarına konuk olacak sarı-lacivertliler, Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve son olarak Konyaspor’u iç sahada konuk edecek. Öte yandan Avrupa Ligi’nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, 6 Mart’ta iç sahada Rangers’ı ağırlayıp, 13 Mart’ta deplasmanda rakibine konuk olacak.

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR İki takımında kalan son 12 maçında fikstürü şu şekilde: GALATASARAY Kasımpaşa (D) Alanyaspor (D) Antalyaspor (E) Beşiktaş (D) BAY Samsunspor (D) Bodrum FK (E) Eyüpspor (D) Sivasspor (E) Trabzonspor (D) Kayserispor (E) Göztepe (D) Başakşehir FK (E)

FENERBAHÇE Antalyaspor (E) BAY Samsunspor (E) Bodrum FK (D) Trabzonspor (E) Sivasspor (D) Kayserispor (E) Gaziantep FK (D) Beşiktaş (E) Başakşehir FK (D) Eyüpspor (E) Hatayspor (D) Konyaspor (E)