Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Tarih 1983 yer İstanbul Fatih’deki Çocuk Şube Müdürlüğü. TRT’de Ertürk Yöndem’in sunduğu bir program, evden kaçan küçük yaşta çocukların çekimlerini yapıyordu. ‘İçimizi boşaltalım. Hadi abicim’ diyen bir çocuğun sesinden sonra 13 yaşındaki dalgalı saçlı Mehmet, utangaç bir halde 80’lere damga vuran Al Bano-Romina Power’in Feliçita şarkısını uydurduğu sözlerle söyledi. Bu şarkıdan sonra Türkiye onu ‘Feliçita Mehmet’ olarak tanıdı.

SON KEZ 19 YAŞINDA GÖRÜLDÜ



Bu görüntünün üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Feliçita Mehmet 1988 yılında yeniden Ertürk Yöndem'in programına çıktı. Ama aradan geçen 5 yıl ona iyi gelmemişti. Feliçita Mehmet, sokaklardan kurtulmamıştı. Madde bağımlısı haline gelen Mehmet’in arkadaşları da farklıydı. Bu kez Cihangir’in arka sokaklarına takılıyordu. Feliçita şarkısını yeniden söyledi Mehmet... Bu onun son görüntüsüydü ve son kez Feliçita şarkısını söyledi...

ÖLDÜ DENİLDİ

O hüzünlü ve masum yüzü, yıllarca unutulmadı. 2002 yılında soyadı bile bilinmeyen, 'Feliçita Mehmet öldü' haberi çıktı. Sonra 'yaşıyor' denildi ama hiç kimse Feliçita Mehmet'e ne olduğunu öğrenemedi.



FELİÇİTA MEHMET YAŞIYOR



Aradan 31 yıl geçti. Kendisine bir daha ulaşılamadı. Ama hakkında kimi zaman haberler yapıldı, kimi zaman da sosyal medyada konuşuldu. Feliçita Mehmet yaşıyor mu? Öldü mü? Yaşıyorsa ne yapıyordu? HABERTÜRK bu soruların cevabını yaptığı çalışmayla veriyor. HABERTÜRK, Feliçita Mehmet’e ulaştı. Feliçita Mehmet yaşıyor ve sokakları bırakmış!

UNUTAMADIĞI TEK ŞEY; FELİÇİTA...



Feliçita Mehmet şu an 50 yaşında. 5 yıl önce sokaklardan kurtulmuş. Adana’nın Ceyhan İlçesinin bir köyünde, tek odalı bir evde yaşıyor. Sokaklarda kaldığı dönem, onu astım hastası yapmış. Uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan kurtulmuş. Tek kurutalamadığı şey ise Feliçita şarkısı.

FELİÇİTA ADLI ŞARKIYI SÖYLEDİ



Gerçek adı Mehmet Güven. Yaşadığı köyde ayakkabı boyacılığı ya da kahvehanede bardak toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Köyde de herkes onu Feliçita Mehmet olarak tanıyor. Arada arkadaşlarına Feliçita şarkısını söylüyor.

"BEN FELİÇİTA MEHMET”

Hikayesini kısaca anlatan Feliçita Mehmet, İstanbul’a çocuk yaşta kaçtığını söyledi. “Ben Feliçita Mehmet” diye başladığı öyküsünde “Adanalı, Adana Ceyhan’danım. İlk hayat hikayem 1980’de Adana'dan çıktım. Çocuk yurdundan kaçtım. İlk kaçtığım yer İstanbul ilk geldiğim yer Haydarpaşa Garajı, orada kaldıktan sonra Kadıköy’e geçtim. Kadıköy'den sonra Beyoğlu’na Beyoğlu’ndan sonra sokaklarda kalmaya başladım. 35 sene İstanbul sokaklarında kaldım. Allaha şükür bazı desteklerle kendi köyümde tek odalı bir yer yapıldı. Şu an burada kalmaktayım. Allahıma şükürler olsun uyuşturucuyu bıraktım. Gençlerin uyuşturucuyu bırakmasını tavsiye ederim.” dedi.

O ÇEKİMLERİN ÖYKÜSÜ

İlk görüntünün Fatih’te Çocuk Şube’de çekildiğini anlatan Feliçita Mehmet, çocukken Feliçita şarkısını Wolkman kasetten dinlediğini belirterek “ Sokakta kaldığımız arkadaşların yanında bu şarkıyı söylerdim hep. O sırada anlık oldu arkadaşlar söyle dedi ben de söyledim. Sonra ben Cihangir’e takılıyordum. Aradan kaç yıl geçtikten sonra Ertürk Yöndem bana ulaşmaya çalışıyordu. Haber geldi bana. Hatta o dönem Beyoğlu Emniyeti'nde Hortum Süleyman vardı. O da bana ulaşmıştı. İkinci kez çıktım. Ama ben bu kadar bilindiğimi tanındığımı bilmiyordum”

“BEN OLDUĞUMA KİMSE İNANMADI”



Sokaklardan kurtulduktan sonra sosyal medyada kendini izlerken çok duygulandığını ifade eden Feliçita Mehmet “Sosyal medyayı çok iyi kullanmayı bilmiyorum. Bir ara baktım benim için 'öldü' diyorlar. Ben bir kaç kişiye cevap yazdım “Ölmedim ben Feliçita Mehmet” dedim. Ama bana inanmıyorlardı.” dedi.