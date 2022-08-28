İşte o an! Beşiktaş tribün lideri böyle öldürüldü!

Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı öldürüldü! O anlar böyle kaydedildi... Seyit Subaşı kimdir, neden öldürüldü ve katili yakalandı mı?

İHA

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı. MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI İHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. SALDIRI ANI KAMERADA Görüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar görülüyor.

"BANA ATEŞ ETTİ" İDDİASI Mustafa Y., ifadesinde, Seyit Subaşı ile tribünde tartıştıklarını, maç sonrası Subaşı'nın kendisine Maçka Parkı'nda silahla bir el ateş ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ DHA'da yer alan habere göre Subaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirildi. Subaşı için öğlende Yusufbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Subaşı'nın yakınları ve bölge halkı katıldı. Seyit Subaşı, namazının ardından toprağa verildi.