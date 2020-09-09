İşte magandaya istenen ceza!

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Alibeyköy’de 13 Ağustos günü, saat: 20.20 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki şoför Emre E. yol verme yüzünden trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak’a hakaret ederek koluna vurdu. Emre E., daha sonra Sena Koçak’ın kullandığı otomobilin üstüne çıkıp ön camını kırdı. Gözaltına alınan şüpheli Emre E., tutuklandı.

İKİ TARAF DA UZLAŞMAYA YANAŞMADI

Soruşturma dosyası uzlaşmaya taabi olduğu için Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmişti. Ancak taraflar yaşanan olayla ilgili olarak uzlaşmadı. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Şüpheli Emre E., hakkında “hakaret”, “basit yaralama”, “tehdit” ve “mala zarar vermek” suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

YANINDAKİ İKİ KİŞİ DE ŞÜPHELİ

Savcılık ayrıca olay anında Emre E.’nin yanında olan Gülizar E., ve Buse K., hakkında da “Tehdit”, “hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istedi.



SENA KOÇAK İÇİN TAKİPSİZLİK KARARI

Emre E.’nin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin Sena Koçak hakkında “hakaret” suçundan yaptıkları şikayetle ilgili savcılığın takipsizlik verdiği öğrenildi.