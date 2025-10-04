Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İşte karşınızda yeni nesil Hogwarts! Harry Potter dizisinin oyuncuları belli oldu, bakın kimi kim canlandırıyor!

        İşte karşınızda yeni nesil Hogwarts! Harry Potter dizisinin oyuncuları belli oldu, bakın kimi kim canlandırıyor!

        Harry Potter evreni, yıllar sonra yeni bir dizi uyarlamasıyla geri dönüyor! HBO tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu sonunda açıklandı. Yeni nesil Hogwarts büyücüleri ve efsanevi karakterler, yepyeni yüzlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte rol dağılımı ve hangi oyuncunun kimin yerine geçtiği…

        Giriş: 04.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 08:30
        • 1

          Büyücülük dünyasının kapıları bir kez daha aralanıyor! Harry Potter dizisinin kadrosu netleşti ve herkesin merakla beklediği isimler duyuruldu. İşte yıllardır hafızalara kazınmış karakterleri canlandıracak yeni oyuncular...

        • 2

          HARRY POTTER

          Yeni Oyuncu: Dominic McLaughlin

          Orijinal Oyuncu: Daniel Radcliffe

        • 3

          HERMIONE GRANGER

          Yeni Oyuncu: Arabella Stanton

          Orijinal Oyuncu: Emma Watson

        • 4

          RON WEASLEY

          Yeni Oyuncu: Alastair Stout

          Orijinal Oyuncu: Rupert Grint

        • 5

          DRACO MALFOY

          Yeni Oyuncu: Lox Pratt

          Orijinal Oyuncu: Tom Felton

        • 6

          ALBUS DUMBLEDORE

          Yeni Oyuncu: John Lithgow

          Orijinal Oyuncular: Richard Harris ve Michael Gambon

        • 7

          MİNERVA MCGONAGALL

          Yeni Oyuncu: Janet McTeer

          Orijinal Oyuncu: Maggie Smith

        • 8

          RUBEUS HAGRID

          Yeni Oyuncu: Nick Frost

          Orijinal Oyuncu: Robbie Coltrane

        • 9

          SEVERUS SNAPE

          Yeni Oyuncu: Paapa Essiedu

          Orijinal Oyuncu: Alan Rickman

          Fotoğraf kaynak: AP, HBO, IMDb

