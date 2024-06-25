Güç uykuları yani şekerlemeler genellikle 10-30 dakika süren hızlı, gün ortası uykularıdır. Uzmanlar bu kestirme yönteminde, en iyi şekerleme süresinin 20 dakika olduğunu belirtiyor. Yani 20 dakikalık kısa bir şekerleme yapmak kendinizi yeniden enerji dolu hissetmenize yardımcı olabilir, ayrıca uyandığınızda sersemlemiş olmanıza neden olan derin uykudan kaçınmanıza da yardımcı olur. İşte, iyi bir şekerleme yapmak için diğer ipuçları...