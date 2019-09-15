Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözünü kamaştıran eserler inşa eden Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptığı hesaplamalar neticesinde yerini tespit ettiği rivayet edilen Şehzadebaşı Camisi avlusunun köşesindeki yeşil sütun, 470 yıldır eski İstanbul'un merkezi olarak biliniyor...

Geçtiğimiz ay geçirdiği trafik kazasının ardından vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un "İstanbul'da Yaşama Sanatı" adlı kitabındaki 'Bayramda Sinan'ın İstanbul'u' başlıklı yazısına düştüğü şöyle bir dipnot göze çarpar:



İstanbul'un tam olarak ortası Şehzadebaşı Camii'nin avlu duvarıyla Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin kesiştiği yerdir. İnanmayan ölçsün!



Merhum Dursun'un bahsettiği sütun dışarıdan bakıldığında önemli bir özellik taşımıyor. Her gün önünden gelip geçen insanların varlığından biri haberdar olmadıkları bu mimari detay İstanbul'un tam ortası olduğu yönünde rivayetleri bünyesinde barındırıyor.

İstanbul'un 'orta noktası' olarak bilinen yeşil sütun

Rivayetin oldukça zengin ayrıntıları var...

Şöyle ki:

Dönemin kudretli padişahı Kanuni Sultan Süleyman oğlu şehzade Mehmet için dönemin zirve isimlerinden Mimar Sinan'dan bir cami yapmasın ve bu mabedin İstanbul’un tam orta noktasında olmasını emreder... O yıllarda İstanbul sadece Suriçi’nden oluştuğu için, şehrin ölçülebilir fizikî bir gövdesi mevcuttur. Mimarbaşı Sinan tarafından birtakım detaylı hesaplamalardan sonra, Suriçi’nin “geometrik ağırlık noktası” milimi milimine tespit edilir. Bu yöntem,karmaşık alanlı levhaların “G” noktasının bulunması prensibinden yola çıkılarak hesaplanmıştır.

Sıra yekpare, parlak yeşil granit silindirik bir sütunun dikilmesine gelmiştir.

Sütunun olduğu nokta, inşa edilecek caminin avlusunun güney kısmına tam oturacak şekilde ayarlanır. (Daha doğrusu, caminin avlusu, bu merkezle kesişecek şekilde tasarlanır)... Ve ardından cami inşa edilerek 1548’de tamamlanır...

Mimar Sinan'ın 'çıraklık eserim' dediği Şehzadebaşı Camii.

Mimar Sinan, Şehzadebaşı Külliyesi'ni yaparken Eyüp'ten Sarayburnu'na İstanbul'un geometrik merkezi hesapladığı söylenegelmiştir. Çeşitli ölçümlerden sonra orta noktanın Şehzadebaşı Külliyesi'ndeki Şehzade Mehmet Türbesi'nin yanına rastladığını belirlemiş ve oraya bir mermer sütun dikmiştir. Bu nokta bugün Şehzadebaşı ile Dedeefendi Caddeleri'nin kesiştiği noktadaki, Şehzadebaşı Camisi'nin dış duvarının köşesine denk düşer. Güney ve doğu duvarlarının birleştiği bu noktada altı ve üstü demir millere oturtulmu bir mermer sütun bulunmaktadır. Sütun, yol seviyesinin yükseltilmesi nedeniyle hayli derine göçmüş; dahası dönme işlevini kaybetmiştir.

Rüstem Paşa, Şehzade Mehmed ve Şehzade Cihangir'in türbeleri

MODERN ZAMANLARDA DEĞİŞTİ

Google Earth’ün sağladığı bu sanal haritada İstanbul’un merkezi olarak ekrana Seyrantepe’de bir binaya karşılık geliyor. NATO Caddesi 36 numaradaki 36 yaşındaki binanın çevresi düzensiz yapılarla sarılı. Diğer yandan Karayolları’na göre Edirne istikametinden gelirken İstanbul’un merkezi Cağaloğlu, Kocaeli’nden gelirken ise Harem. Şehre yaklaşırken kilometre hesaplamaları bu noktalara göre yapılıyor.

NASIL GİDİLİR?



Mimar Sinan'ın 'çıraklık' eserim diye nitelediği Şehzadebaşı Camii'ne gitmek için birden çok seçenek mevcut. Özellikle güneşli bir günde Eminönü yönünden yürüyerek gidilmesi tavsiye olunur. Cağaloğlu Yokuşu'ndan Divanyolu'na çıkarak Beyazıt'a doğru yapılacak bir yürüyüş çevredeki tarihi yapıları, geleneksel dükkanları görmek için güzel bir fırsat olacaktır. Beyazıt'a ulaştığınızda İstanbul Üniversitesi'nin sol tarafından kısa bir mesafe yürüyerek Vezneciler'e geldikten sonra Şehzadebaşı Camii bütün azametiyle sizleri karşılayacaktır. Diğer yandan Şehzadebaşı Camii adresine otobüs, metro, ile ulaşabilirsiniz. Yakında duran hatlar - Metro: Metro - M2; Otobüs: Otobüs - 70KY, Otobüs - 73, Otobüs - 77A, Otobüs - 78, Otobüs - 85T.







Geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun. İstanbul üzerine yazdığı "İstanbul'da Yaşama Sanatı" adlı kitabında musiki, mimari, Boğaziçi, ağız tadı gibi konulara yer vermişti... Dursun'un diğer kitapları ise Boğaziçi'nde Kırk Yılım, Nilden Tunaya Osmanlı, Osmanlı Coğrafyasında Yolculuk, İncir çekirdiği: Hereke'den Çıktım Yola, Tuna Güzellemesi ve Ayasofya Kültür Envanteri isimlerini taşıyor...