İşte işkenceci Koreli yazara istenen ceza!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kim Yoonje ile şüpheli Whosuck Lee'nin internet ortamında tanıştıkları, beraber İstanbul'a geldikleri ve Ümraniye'de bir daireyi kiraladıkları anlatıldı.
DHA'nın haberine göre, iddianamede şüpheli Lee'nin, geçtiğimiz şubat ayının başlarından mart ayının sonlarına kadar 1,5 ay boyunca müşteki Yoonje'ye izni ve rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.
Şüphelinin, müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü de belirtildi. Şüpheli Lee'nin müşteki Yoonje'ye çeşitli cinsel yönde işkenceler yaptığı anlatılan iddianamede müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu da iddianamede kaydedildi.
İddianamede şüphelinin eylemiyle ilgili "Bu şekilde farklı tarihlerde süreklilik gösteren tarzda gerçekleşen sistematik olarak müştekiye yönelik bu eylemlerin insan onuruyla bağdaşmadığı, müştekinin bedensel ve ruhsal olarak acı çekmesine, aşağılanmasına yol açtığı, bu şekilde eylemlerin bir bütün olarak eziyet suçunu oluşturmuştur" denildi. Şüphelinin, müştekiye ait 2 cep telefonunu ve bir bilgisayarı kırdığı anlatılan iddianamede, müştekinin izni ve rızası dışında müştekiyle girdiği ilişkileri video kaydına aldığı, kendisinden ayrılması halinde bu videoları porno sitelerinde yayınlatacağını söylediği belirtildi.
Şüpheli Lee'nin şikayet tarihinden 3 hafta kadar önce müşteki Yoonje'nin kafa bölgesine silah niteliğindeki deodorant şişesi, telefon ve kırık bilgisayar parçasıyla vurarak, doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde yaraladığı vurgulandı.
Şüpheli Lee'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin müştekinin rızasıyla birlikte olduğunu söylediği ve müştekinin cinsel fantezi istekleri nedeniyle hakaret ve yaralama eylemlerinde bulunduğu, vücudu üzerinde sigara söndürdüğü ve müştekiye ait telefonlar ve bilgisayara bu sebeple zarar verdiğini söylediği anlatıldı.
İddianamede tutuklu şüpheli Whosuck Lee'nin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama", "Eziyet", "Mala zarar verme", "Hakaret", "Zincirleme şekilde cinsel saldırı", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Lee, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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