Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURDU! Son dakika: İşte işkenceci Koreli yazara istenen ceza! - Haberler

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadına cinsel saldırıyla işkence yapan Koreli yazara 46 yıl hapis istemi

Ümraniye'de birlikte yaşadığı Koreli Kim Yoonje'ye (22) yaklaşık 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu, çeşitli işkenceler yaptığı, görüntüleri kadının rızası dışında kaydederek porno sitelerine yüklemekle şantaj yaptığı, aç bıraktığı ve deodorantla vurarak kafasındaki kemikleri kırdığı iddia edilen Koreli yazar Whosuck Lee (44) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda sanığa, 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede deodorantın silahtan sayılması istendi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

15.06.2021 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
KAN DONDURDU! Son dakika: İşte işkenceci Koreli yazara istenen ceza! - Haberler
İşte işkenceci Koreli yazara istenen ceza!
0:00 / 0:00
DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kim Yoonje ile şüpheli Whosuck Lee'nin internet ortamında tanıştıkları, beraber İstanbul'a geldikleri ve Ümraniye'de bir daireyi kiraladıkları anlatıldı.

DHA'nın haberine göre, iddianamede şüpheli Lee'nin, geçtiğimiz şubat ayının başlarından mart ayının sonlarına kadar 1,5 ay boyunca müşteki Yoonje'ye izni ve rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin, müştekiye "Senin içinde kötü cinler var, şeytanlar var, o cinleri çıkarmak için seninle ilişkiye girmem gerekiyor" şeklinde sözler söylediği ifade edilen iddianamede, şüphelinin müştekinin vücudunda sigara söndürdüğü de belirtildi. Şüpheli Lee'nin müşteki Yoonje'ye çeşitli cinsel yönde işkenceler yaptığı anlatılan iddianamede müştekiyi aç bırakıp tuvalete gitmesine de engel olduğu da iddianamede kaydedildi.

"İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN EYLEMLER"

İddianamede şüphelinin eylemiyle ilgili "Bu şekilde farklı tarihlerde süreklilik gösteren tarzda gerçekleşen sistematik olarak müştekiye yönelik bu eylemlerin insan onuruyla bağdaşmadığı, müştekinin bedensel ve ruhsal olarak acı çekmesine, aşağılanmasına yol açtığı, bu şekilde eylemlerin bir bütün olarak eziyet suçunu oluşturmuştur" denildi. Şüphelinin, müştekiye ait 2 cep telefonunu ve bir bilgisayarı kırdığı anlatılan iddianamede, müştekinin izni ve rızası dışında müştekiyle girdiği ilişkileri video kaydına aldığı, kendisinden ayrılması halinde bu videoları porno sitelerinde yayınlatacağını söylediği belirtildi.

DEODORANTIN SİLAHTAN SAYILMASI İSTENDİ

Şüpheli Lee'nin şikayet tarihinden 3 hafta kadar önce müşteki Yoonje'nin kafa bölgesine silah niteliğindeki deodorant şişesi, telefon ve kırık bilgisayar parçasıyla vurarak, doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücutta kemik kırığı oluşturacak şekilde yaraladığı vurgulandı.

ŞÜPHELİ, MÜŞTEKİNİN RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Lee'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin müştekinin rızasıyla birlikte olduğunu söylediği ve müştekinin cinsel fantezi istekleri nedeniyle hakaret ve yaralama eylemlerinde bulunduğu, vücudu üzerinde sigara söndürdüğü ve müştekiye ait telefonlar ve bilgisayara bu sebeple zarar verdiğini söylediği anlatıldı.

7 AYRI SUÇTAN 46 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede tutuklu şüpheli Whosuck Lee'nin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama", "Eziyet", "Mala zarar verme", "Hakaret", "Zincirleme şekilde cinsel saldırı", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Lee, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
54 yaşındaki yıldızdan çarpıcı açıklama! 'Sadece 5 dakika'
54 yaşındaki yıldızdan çarpıcı açıklama! 'Sadece 5 dakika'
Çarpıcı iddia... Ünlü milyarderi intikam için mi yediler?
Çarpıcı iddia... Ünlü milyarderi intikam için mi yediler?
Faydaları saymakla bitmiyor! Hem doyurucu hem sağlıklı
Faydaları saymakla bitmiyor! Hem doyurucu hem sağlıklı
Madde bağımlısı kadın üniversiteden mezun oldu
Madde bağımlısı kadın üniversiteden mezun oldu
Bakan Muş, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ile görüştü
Bakan Muş, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ile görüştü
Miras cinayeti zanlısı tutuklandı
Miras cinayeti zanlısı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e kutlama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e kutlama
Akçakoca'da su baskını
Akçakoca'da su baskını