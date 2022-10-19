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İşte İngiltere'nin Miss England'ı! Jessica Gagen kimdir, kaç yaşında? 2022 İngiltere güzeli kimdir?

Miss England Jessica Gagen seçildi!

Pazartesi günü Miss England yarışmasında 30 güzellik kraliçesi adayını eleyerek birinci seçildi. Yarışmanın 94 yıllık tarihinde kazanan ilk kızıl kadını oldu ve şimdi İngiltere'yi Miss World’de temsil edecek.

19.10.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • 94 YIL SONRA İLK KIZIL GÜZEL SEÇİLDİ!

    Jessica Gagen 27 yaşında ve Liverpool Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapıyor.

  • Kızıl saçlı güzel daha ince Miss Enngland yarışmasına katılmış büyük finalde ikinci olmuş ve Rehema Muthamia’ya kıl payı kaybetmiştir.

  • KÜÇÜKKEN ALAY KONUSU OLMUŞ!

    Jessica Gagen bakır saçlarından ve dolayı küçükken alay konusu olduğunu dile getirdi. Çocukken uğradığı zorbalıklardan dolayı kendisini tuvalete kilitlediğini dile getiren Miss England’a zorba arkadaşları tarafından lakap takılmış ve hatta üzerine tükürülmüş.

  • Jessia Gagen zamanla zorbalıklara göğüs germiş ve mankenlik ajansına kayıt olarak dünyanın dört bir yanında podyumlara çıkmış.

    Kazanmak için her zamankinden daha kararlı olan Miss England güzeli şu sözleri söyledi “Ortaokul boyunca kızıl olduğum için alay edildim. Geçmişte olumsuzlukları bırakmaya büyük bir inancım olduğu için geçen yılki yarışmada bundan pek bahsetmedim.

  • "EN KÖTÜSÜ KIZIL OLDUĞUM İÇİN BENİ BİR KIZIN YAKMASIYDI"

    İnsanları okulda kızılların nelerle karşı karşıya olduğu konusunda eğitmenin ve benimle aynı şeylerle karşı karşıya kalan çocukları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Okul hayatımda bana lakap takıldı ve çocukların bunu yaparken kötü niyetli olduklarını düşünmesem de, kesinlikle öyle oldukları zamanlar oldu.

    Birkaç kez dövüldüm, bana tükürdüler ve kafama bir şeyler fırlatıldı, ama en kötüsü bir kızın kızıl saçlı olduğum için beni yakmasıydı. Eskiden her şeye çok üzülürdüm ama aynı şeyle karşı karşıya olan çocuklara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini göstermeye kararlıyım" dedi.

    Miss England güzeli İngiltere’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.

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