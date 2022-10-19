"EN KÖTÜSÜ KIZIL OLDUĞUM İÇİN BENİ BİR KIZIN YAKMASIYDI"

İnsanları okulda kızılların nelerle karşı karşıya olduğu konusunda eğitmenin ve benimle aynı şeylerle karşı karşıya kalan çocukları güçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Okul hayatımda bana lakap takıldı ve çocukların bunu yaparken kötü niyetli olduklarını düşünmesem de, kesinlikle öyle oldukları zamanlar oldu.

Birkaç kez dövüldüm, bana tükürdüler ve kafama bir şeyler fırlatıldı, ama en kötüsü bir kızın kızıl saçlı olduğum için beni yakmasıydı. Eskiden her şeye çok üzülürdüm ama aynı şeyle karşı karşıya olan çocuklara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini göstermeye kararlıyım" dedi.

Miss England güzeli İngiltere’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.