İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederken lider Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 yendi. İki ekibinde hata yapmadığı haftada zirve yarışında lig bitime 7 hafta iki takımın kalan maçlarını derledik...
Süper Lig’in tamamlanmasına 7 hafta kala şampiyonluk yarışı devam ederken iki ezeli rakibi kalan haftalarda zorlu maçlar bekliyor.
GALATASARAY, SAMSUN'DA HATA YAPMADI!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 74'e yükseltti.
FENERBAHÇE, SİVAS'I 3 GOLLE GEÇTİ!
Aynı haftada Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi.
SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR
İki takımında kalan son maçlarında fikstürü şu şekilde:
GALATASARAY
Bodrum FK (E)
Eyüpspor (D)
Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
FENERBAHÇE
Kayserispor (E)
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)