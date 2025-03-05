İşte dünyanın en yaşlı laması

27 yaş ve 250 günlük Whitetop adlı lama, dünyanın esaret altındaki en yaşlı laması olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi

AP'nin haberine göre Whitetop isimli lama, 2006 yılında Kuzey Carolina'daki Victory Junction kampına bağışlandı.

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Kamp, ünlü NASCAR pilotu Kyle Petty ve ailesi tarafından, 2000 yılında bir yarış antrenmanı sırasında 19 yaşında hayatını kaybeden Petty'nin oğlu Adam anısına kuruldu.

Kanser, böbrek ve kalp hastalıkları, serebral palsi, nörolojik ve fiziksel rahatsızlıkları olan çocuklara özel olarak tasarlanmış olan merkezin sevimli üyelerinden biri de Whitetop...

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Kampın ahır sorumlusu Billie Davis, Whitetop’un en sevdiği şeyin hareketsiz bir şekilde yatıp çocukların onu sevmesine izin vermek olduğunu söyledi.

Davis, "O, kampçıların kabuklarından çıkmasına yardımcı oluyor. Başta biraz ürkütücü gelebilir ama yanına gelip ona sevgi gösterdiklerinde ne kadar tatlı olduğunu hemen anlıyorlar" dedi.

Denver Hayvanat Bahçesi Koruma Birliği'ne göre, lamaların ortalama ömrü 15 yıl. Ancak Whitetop, yaşına rağmen oldukça sağlıklı. Whitetop'un en çok taze odun talaşlarında yuvarlanmayı, ıslatılmış yonca yemeyi ve selfie çektirmeyi sevdiği belirtildi.

Davis, Whitetop’un insanların lamalar hakkındaki yaygın yanılgılarını değiştirmek istediğini söyledi ve ekledi:

"Genellikle lamalar yalnızca korktuklarında, rahatsız hissettiklerinde veya bölgelerini korumak istediklerinde tükürürler. Ve Whitetop işini o kadar çok seviyor ki, böyle bir şeye hiç gerek duymuyor."