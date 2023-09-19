REKLAM advertisement1

Atatürk Kültür Merkezi'nde 20-28 Eylül tarihleri arasında çocuklara ve yetişkinlere yönelik gerçekleşecek kültür sanat etkinlikleri şu şekilde:

SAZLARIN RENGİ/TÜRK MUSİKİSİNDEN ÖRNEKLER VE DOĞAÇLAMALAR/ İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU /22 EYLÜL CUMA/ AKM ÇOK AMAÇLI SALON // 19.00

Ferruh Yarkın’ın sanat yönetmenliğinde Balkan ve Türk müziği saz müziğinden örneklerin icra edileceği konserde Türk müziği çalgılarının doğaçlamalarını da dinleyebilirsiniz. 22 Eylül Cuma AKM Çok Amaçlı Salon’da düzenlenecek konser saat 19.00’da başlayacak.

SEZON AÇILIŞ GECESİ KONSERİ //İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ// 27 EYLÜL ÇARŞAMBA//AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU// 20.00

REKLAM

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2023–2024 sanat sezonuna, 27 Eylül akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nun etkileyici atmosferinde çok seçkin bir repertuvardan oluşan “Sezon Açılış Gecesi” ile başlıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak. L.van Beethoven, W.A.Mozart, V.Bellini , G.Verdi, P.İ.Çaykovski, G.Donizetti, P.Mascagni, C.Gounod, G.Puccini ve G.Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler; L.Minkus ve A.Adam’ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler, bu gecenin satırbaşlarını oluşturuyor.Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın, koro şefliğini Volkan Akkoç’un yapacağı “Sezon Açılış Gecesi”nde;Fidelio, Don Giovanni, I Puritani, Il Trovatore, Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, Otello, Cavalleria Rusticana, Aida, Nabucco, Faust, La Bohème, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadère ve Don Kişot balelerinden seçkiler, program kapsamında izlenebilecek.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

RESİM ATÖLYESİ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//24 EYLÜL PAZAR//14.00

Eğitmen Metin Ceyran önderliğinde 5-10 yaş grubu çocuklar, resim yaparak iç dünyalarını keşfederken aynı zamanda el becerilerini de geliştiriyor. Fırça tutma, renk seçimi ve dokularla oynamak gibi süreçler, ince motor becerilerini güçlendiriyor. Görsel hafızaları ve dikkat süreçleri de bu atölyeler sayesinde güçleniyor. Her atölye için özenle seçilen temalar, çocukların hayal gücünü harekete geçiriyor ve onların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarması sağlanıyor. Boya ve fırçaların sihirli dünyasında gezinirken, kendi dünyalarında keşiflere çıkıyorlar. Resim yaparken duygusal ifade ve özgüven de gelişiyor. Çocuklar, hissettiklerini ve düşündüklerini renkler aracılığıyla ifade ederek duygusal zekalarını güçlendiriyorlar. Ayrıca, diğer katılımcılarla etkileşimde bulunarak sosyal becerilerini de geliştiriyorlar.

REKLAM

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//24 EYLÜL PAZAR//15.00-16.00

Eğitmen Başak Ova’nın gerçekleştirdiği yaratıcı drama, yaratıcılık ve estetik düşünceyi geliştiren, sosyal beceriyi, iletişimi ve özgüveni sağlayan, sanatla çözüm ve arayışlara çıkılan bir atölyedir. 7-11 yaş grubu çocukların hayal gücünü sahne üzerinde yansıttıkları atölye, kendilerini tanıma sürecinde de çocuklara yeni bir yöntem kazandırır. Yaratıcı Drama Atölyesi ile bir konuda rol yapmak, canlandırmak, doğaçlamalarla yeni deneyimler kazanmak, çocuklarla beraber bir yaşantı ve olaydan yola çıkarak bir serüvene atılmaktır. 4-6 yaş grubu çocuklar için ise yaratıcı drama atölyesi 16.00’da yapılacaktır.

PİYANO İLE TANIŞIYORUM //AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//24 EYLÜL PAZAR// 16.00

Eğitmen Eda Kocatürk ve Ceren Yılmazoğlu’nun yürüttüğü atölyede çocukar piyano ile tanışıyor. Çocuklar atölyede piyano hakkında bilgi edindikten sonra kısa bir resital dinliyorlar. Ardından piyano çalmayın deneyerek kendi yetenekleri hakkında fikir ediniyorlar. Atölye sokak hayvanları için geliştirilen “hermamabirnota” projesi kapsamında gönüllü öğretmenler tarafından yapılmaktadır.

REKLAM

EBEVEYN-ÇOCUK MÜZİKLE TANIŞIYORUM // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 23-24 EYLÜL 17.00 // 26-28 EYLÜL 16.00

Eğitmen Eda Kocatürk ve Ceren Yılmazoğlu eşliğinde 3-4 yaş grubu cocuklar ve ebeveynleri atölye alanında birlikte bulunarak sınıf ortamı için ilk alıştırmalarını yaparlar. Vurmalı çalgılar kullanılarak, renklerle, çeşitli görsellerle oyunlar oynanır ve müziklere eşlik ederler. Bu atölyede çocukların tempo algıları gelişir, birlikte hareket etmeyi öğrenirler ve çalgıları çalarken psikomotor becerilerini geliştirirler, gördüklerini, duyduklarını taklit ederler. Müzikal çalışmalarına ilk adımlarını aileleriyle birlikte atmış olurlar.

MİNİ BALE ATÖLYESİ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//23 EYLÜL CUMARTESİ//13.00

Eğitmen Can Kandara eşliğinde 4-5 yaş grubu cocuklar bale atölyeleri aracılığıyla geleceğin sanatçıları, sanatseverleri olacak çocuklarımıza dans ve ritim hissini yaşatılarak müzik kulaklarının gelişmesine, vücutlarının düzgün, dengeli ve kuvvetli gelişiminin sağlanmasına, canlandırılan masal ve hikayeler ışığında hayal güçlerinin artmasına, bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el-kol-bacak koordinasyonunun gelişmesine, özgüven duygularının güçlenmesine ve sanatla iç içe büyümelerine katkıda bulunacaklardır.

REKLAM

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS//AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//23 EYLÜL CUMARTESİ//14.00

Yaratıcı dans atölyesi, 4-6 yaş grubu çocukların sevdiği güncel müzikler eşliğinde basit hareket kombinasyonları ve dans cümlelerini doğaçlama ve hayal güçleri ile birleştirerek, sanat ve eğlence yolu ile zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen bir atölyedir. Eğitmen Can Kandara eşliğinde 45 dakika sürmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//23 EYLÜL CUMARTESİ//15.00

Eğitmen Can Kandara eşliğinde 8-12 yaş grubu çocukların sevdiği güncel şarkılar eşliğinde senkronize hareket edilir. Hareket kombinasyonları ve dans cümleleri oluşturulur. Bu atölye çocukların beden koordinasyona katkı sağlar, ritim kulaklarını geliştirir.

PİYANO KAŞİFLERİ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//23 EYLÜL CUMARTESİ//15.00

4-6 yaş grubundaki minik piyanistler, eğitmenler Eda Kocatürk / Ceren Yılmazoğlu önderliğinde Piyano Atölyesinde çocuklar müzikal yeteneklerini keşfetme, yaratıcılıklarını geliştirme ve piyanoyu deneme fırsatı bulacaklar.

REKLAM

LEGO EDUCATİON İLE YARATICI ELLER İŞ BAŞINDA// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//23 EYLÜL CUMARTESİ//16.00

Bütünsel bir yaklaşımla tasarlanan Lego Education ile Yaratıcı Eller atölyesi, 5-6 yaş grubu çocukların hem soyut düşünme, benzerlik kurma, sıralama, ince motor becerileri, ifade gücü, mantıksal düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini geliştirmelerine hem de hayal güçlerini heyecanla ve sevinçle beraber kullanıp yeni keşifler yapmalarına destek oluyor.

MEYVE SEBZE ORKESTRASI ATÖLYESİ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ//24 EYLÜL PAZAR//13.00

Eğitmen Rana Aleyna Dönmez’in Meyve ve Sebzeler ile Müzik Atölyesi, elektronik bir devre aracılığı ile meyve ve sebzeleri birer müzik enstrümanına dönüştürüyor. 6-8 yaş grubu çocuklar için oldukça ilgi çekici ve eğlendirici bir atölye olan etkinlikte, meyve ve sebzelere hem vurmalı çalgıların hem de melodik çalgıların sesleri atanarak çocukların birçok sesi deneyimlemesi sağlanıyor. Bununla birlikte temel ritim kalıplarını ve sayma yöntemlerini öğrendikten sonra çocuklar, farklı gruplar halinde ritim çalgılarında, eşlik çalgılarında ve solo çalgılarda görev alarak bir orkestranın farklı üyeleri gibi hareket ediyorlar.Takım çalışmasını öğrenme, zihin ve beden arasında koordinasyon kurma, konsantrasyon süresinde uzama, stres atma, birbirini dinleme, refleksleri kuvvetlendirme, farkındalık duygusunu artırma gibi kazanımları olan atölye çocukların özgür doğaçlama yeteneklerini öne çıkararak özgüven kazandırıyor.

REKLAM

RİTİM ATÖLYESİ// 26-28 EYLÜL //AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13:00

Eğitmen Eda Kocatürk ve Ceren Yılmazoğlu eşliğinde 7-12 yaş grubundaki öğrenciler kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğrenirler ardından toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ederek içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarma fırsatı bulurlar.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ//AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 26-28 EYLÜL // 14.00

Eğitmen Eda Kocatürk ve Ceren Yılmazoğlu eşliğinde 4-6 yaş arasındaki çocukların Erken Müzik Eğitimi kapsamında yer davulu, metalofon, ritim çubukları, ses boruları, üçgen ziller gibi orff çalgılarını kullanarak ritmik duygularını geliştirme, orkestranın bir parçası olma, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımların yanı sıra çocukların oyun ve müzik aracılığıyla keyifli zaman geçirmelerine olanak tanır.

REKLAM

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

SABIRSIZLIK ZAMANI SİNEMA//20-21 EYLÜL//14.00.16.30.18.30

Yönetmen ve senarist Aydın Orak’ın 2021 yılı yapımı 94 dakikalık ‘Sabırsızlık Zamanı’ filminin konusu şöyle: Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesidir. Okulda karşılarına çıkan havuz problemleriyle başı dertte olan bu iki kardeş için, havuz gerçek yaşamlarında da bir takıntı haline gelir. Denkleştirdikleri parayla plastik havuz alıp içene girmeleri onları tatmin etmez. “Neden zenginler gerçek havuza giriyor da biz sahte havuza giriyoruz?” sorusu önünü alamadıkları bir hırsa dönüşmüştür. Yaptıkları planı devreye sokar ve lüks siteye girmeyi başarırlar. Havuzun bir ucunda elinde copla güvenlik görevlisi, diğer ucunda iki kardeş. Ne pahasına olursa olsun o havuza girilecek, fakat unuttukları bir şey vardır…