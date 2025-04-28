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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        3. Lig Play-Off 1. Tur müsabakaları ile 2. Lig 34. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 9 maç belirlenmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:56
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        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU!

        3. Lig Play-Off 1. Tur müsabakaları ile 2. Lig 34. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 9 maç belirlenmiştir.

        30 Nisan Çarşamba

        3. Lig Play-Off 1. Tur

        1. Grup

        16.00 Belediye Kütahyaspor - Düzce Cam Düzcespor (HT Spor TV)

        2. Grup

        16.00 Silivrispor - Tire 2021 Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

        3. Grup

        20.00 52 Orduspor FK - Pazarspor (HT Spor TV)

        4. Grup

        16.00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

        3 Mayıs Cumartesi

        2. Lig 34. Hafta

        Beyaz Grup

        15.00 İskenderunspor - Sarıyer (HT Spor YouTube)

        15.00 Batman Petrolspor - Anagold 24Erzincanspor (HT Spor YouTube)

        Kırmızı Grup

        15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

        15.00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor (HT Spor YouTube)

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        15.00 Çimentaş Elazığspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol (HT Spor YouTube)

        2. Lig 34. haftadan seçilen müsabakalar, HT Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır. Karşılaşmalar, konferans yayınla dönüşümlü olarak HT Spor TV'den ekranlara getirilecektir.

        2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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