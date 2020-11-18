İstanbul’un yanı başında bambaşka bir dünya

"HAZAN MEVSİMİNİN TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN"

Bacıoğlu, “Özellikle şu anda sonbahar dönemindeyiz. Covid 19 pandemisi de devam ediyor. Mücadele tüm dünyada olduğu gibi Edirne’de de devam ediyor. Nüfus yoğunluğu bakımından az bir şehir olmamızdan dolayı belki biraz da kontrolü elimizde tuttuğumuzdan dolayı çok sıkıntı yaşıyor görünmesek de bu mevsimde yine gezginler, fotoğrafçılar ve turistler Edirne’ye seyreltilmiş olsa da geliyorlar. Özellikle sonbaharın, hazan mevsiminin tüm güzelliklerini Edirne’de görmek mümkün. Üç nehrin birleşme noktasında nehirlerimizin etrafındaki ağaçlar, parklarımız, doğal alanlarımız gerçekten soğuklara yaklaşırken sıcak renklerin her türlü cümbüşünü bizlere sunuyor” diye konuştu.



