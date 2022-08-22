Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. 29. dakikada Endri Çekici'nin golüyle 1-0 öne geçen yeşil-beyazlılar, 44'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Demir ilk yarının sonucunu söyledi: 2-0. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ İstanbulspor'da 56. dakikada Mehmet Yeşil şansız bir anla kendi ağlarını havalandırdı ve skor 3-0'a geldi. 69'da bir penaltı daha kazanan Konyaspor'da bu kez Guilherme rakip fileleri havalandırdı ve fark 4'e çıktı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Konyaspor sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı. İstanbulspor ise üçüncü haftayı da puansız tamamladı. Konyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor ise Alanyaspor'a konuk olacak. MAÇIN DAKİKALARI 16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Oğuzhan Berber ile yaptığı verkaçın ardından Bytyqi'den sıyrılan Topalli'nin ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Sehic topu kornere çeldi. 29. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Çekiçi'nin ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 34. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Muric'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Jensen'i çalımladıktan sonra dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı. 41. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Topalli'nin altıpasın içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi. 44. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından Pavicic'in yerde kalması üzerine maçın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2 56. dakikada Arabam.com Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3 69. dakikada Konyaspor dördüncü golü kaydetti. Ologo ile girdiği ikili mücadelede Michalak'ın yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4 Arabam.com Konyaspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan (Dk. 72 Cajic), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 46 Ologo), Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Muammer Sarıkaya (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim Yılmaz Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Çekiçi (Dk. 65 Rahmanovic), Pavicic (Dk. 65 Soner Dikmen), Muric (Dk. 65 Michalak (Dk. 79 Ikpeazu)), Bytyqi, Muhammet Demir Goller: Dk. 29 Çekiçi, Dk. 44 Muhammet Demir (Penaltıdan), Dk. 56 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine), Dk. 69 Guilherme (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 40 Adil Demirbağ, 45+1 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Hadziahmetovic (Konyaspor), Dk. 69 Ologo (İstanbulspor)