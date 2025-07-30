Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbulkart’ta 30 yaş sınırı kalktı mı?

        İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı kalktı mı?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci İstanbulkart'ı için uygulamaya koyduğu 30 yaş sınırı için mahkeme kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla İstanbulkart öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirmiş ve indirim oranını yüzde 10'a düşürmüştü. Peki İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı kalktı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbulkart öğrenci tarifesinde 30 yaş sınırının kaldırılmasına ilişkin karar belli oldu. Mahkeme kararında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Temmuz 2024’te ve UKOME’nin 25 Temmuz 2024’te aldığı kararlar ile bu kararların dayandığı komisyon raporlarının detaylı şekilde incelendiği duyuruldu.

        • 2

          İSTANBULKART'TA 30 YAŞ SINIRI KARARINA İDARE MAHKEMESİNDEN İPTAL

          İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin 11 Temmuz 2024'te, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edildi.

          İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için açtığı dava karara bağlandı.

          İstanbul 2. İdare Mahkemesinin kararında, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ile UKOME'nin 25 Temmuz 2024'teki kararları ve bu kararların hazırlık sürecine ilişkin komisyon raporları incelendiğinde, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğinin görüldüğü aktardı.

        • 3

          AA'nın aktardığı habere göre, mahkeme kararında şöyle denildi:

          "Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

          Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Habertürk Anasayfa