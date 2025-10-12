İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi! 12 Ekim pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

Habertürk
        İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar belli oldu. İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi. Peki, 12 Ekim İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar neler?

        Giriş: 12.10.2025 - 07:28 Güncelleme: 12.10.2025 - 07:28
          İstanbul’da düzenlenecek koşu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacağı duyurularak alternatif güzergahla paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi. Peki İstanbul’da trafiğe kapalı yollar neler? Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangileri?

          İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

          Kapanacak yollar (07.00-11.00)

          Çırağan Caddesi

          Muallim Naci Caddesi

          Kuruçeşme Caddesi

          Bebek Arnavutköy Caddesi

          Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

          Alternatif güzergahlar:

          Barbaros Bulvarı

          Eski Yıldız Caddesi

          Dereboyu Caddesi

          Portakal Yokuşu

          Bebek Yokuşu Caddesi

          Beyazgül Caddesi.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
