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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı

        İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı

        İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler oluşan yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yolların bazı yerlerinde su birikintileri oluştu. Trafik yoğunluğu ise yüzde 90'a ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:25
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı.

        Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90’a ulaştı.

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        #istanbul trafik
        #haberler
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