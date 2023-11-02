İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler oluşan yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yolların bazı yerlerinde su birikintileri oluştu. Trafik yoğunluğu ise yüzde 90'a ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı.
Sağanak yağış ile birlikte D 100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 90’a ulaştı.İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)