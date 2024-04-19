İSTANBUL’DA TRAFIĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ, ALTERNATIF GÜZERGAH NERELER?

İstanbul’da Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00-17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.