Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul’da Pazar ve Salı günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak! 21 Nisan ve 23 Nisan 2024 İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri, alternatif güzergahlar neresi?

        İstanbul'da trafiğe kapalı ve açık yollar! 21 Nisan-23 Nisan İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Belirtilen günlerde dışarda olacak vatandaşlar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri, alternatif güzergah nereler? Sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'da alternatif güzergahlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul’da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önem arz edecek. Peki, 21 Nisanve 23 Nisan İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte, 21 Nisan ve 23 Nisan’da İstanbul trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

        • 2

          İSTANBUL’DA TRAFIĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ, ALTERNATIF GÜZERGAH NERELER?

          İstanbul’da Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

          İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00-17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

          İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan 2024 Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 11.00 - 17.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

        • 3

          Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

          Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi, Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

          19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak, Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak Kesişimine Kadar Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

          Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak, Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

          Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak, Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

          Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak, Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

          Alternatif Güzergahlar:

          Silahşör Caddesi

          Harzemşah Sokak

          Doktor Şevket Bey Sokak

          Opr. Raif Bey Sokak

          Talimhane Sokak

          Hilal Sokak

          Kısmet Sokak

          Mithatpaşa Caddesi

          Örnek Sokak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa