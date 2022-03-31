İstanbul’da milyonluk gasp! Döviz bürosuna giden kuryeyi soydular

Olay, Kazlıçeşme Demirhane Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosikletli döviz bürosu kuryesi Ömer Küçük, Kapalıçarşı’dan aldığı 1 buçuk milyon lirayı Zeytinburnu’ndaki döviz bürosuna götürmek için yola çıktı. Küçük, Kazlıçeşme’deki bir akaryakıt istasyonunun önüne geldiğinde yabancı plakalı bir otomobil, motosikletine arkadan çarptı. Motosikletli kurye çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dubaları devirerek yere düştü. Kazada bacağı kırılan motosikletli kuryeyi döven şüpheliler, içerisinde 1 milyondan fazla para bulunan çantayı gasp etti. Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları otomobili tekmeleyerek şüphelileri durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GASP ANI KAMERADA
Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı motosikletin sürüklendiği görülüyor. Yere düşen motosikletli kurye şüpheliler tarafından dövülüyor. Para dolu çantayı gasp eden şüpheliler kayıplara karışıyor.
“PARAYI VE ÇANTAYI OLDUĞU GİBİ ALIP KAÇIYORLAR”
Döviz bürosunu işleten Hayati Yılmaz, “25 yıldır bu işin içindeyim. Zaman zaman bu türlü soygun, gasp olayları oluyor. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Bugün elemanımızı sabah erkenden Kapalıçarşı'ya gönderdim. Oradan yüklü bir miktar TL alıp sahil yolundan Zeytinburnu Yedikule’den içeri giriyor. Akaryakıt istasyonunun önünde yabancı plakalı bir araç ona çarpıyor. Üzerindeki parayı ve çantayı olduğu gibi alıp kaçıyorlar. Akaryakıt istasyonundaki arkadaşlar da soygun olduğunu son anda fark edip arabayı tekmeliyorlar. Elemanımızın da ayağı kırıldı” dedi.
“60 - 70 BİN EURO KAYBIM VAR”
Bu tür soygunların sıkça yaşandığını dile getiren Yılmaz, “Üzgünüz, bu türlü soygunlar son zamanda ülkemizde, özellikle büyük kentlerde çok fazla oluyor. Biz bu paraları çok zor kazanıyoruz. İnanıyoruz, emniyet teşkilatı iyi çalışıyor ama bu işlerin bulunması için en kısa sürede gereken tedbirlerin alınması ve daha gayretli çalışmalarını arzu ediyoruz. Emniyet teşkilatımızdan, 60 - 70 bin Euro kaybım var. Onun karşılığında TL getiriyordu. Aşağı yukarı 1 buçuk milyon TL” diye konuştu.
“ÜLKEMİZDE CİRİT ATIYORLAR”
Kapalıçarşı’da döviz sattıklarını söyleyen Yılmaz, “Oradan para getiriyorlar bize. Yine alıp yine gönderiyoruz. 3 Mart günü de başka dövizci Zeytinburnu’nda arkadaşımız da Yenikapı’da öyle bir hadisesi oldu o da yabancı plakalı birisiydi. Bunlara daha çok dikkat edilmesini istiyoruz. Ülkemizde cirit atıyorlar. Biz başka ülkeye gittiğimiz zaman oralarda gezmeye korkuyoruz. Kayboluruz diye ama onlar gelip bizim ülkede soygun yapıyorlar. Bu durum bizi fazlasıyla üzüyor” şeklinde konuştu.
"SAHİLDE BEKLEMİŞLERDİR"
Olayın muhtemelen takip sonucu olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kapalıçarşı'dan çıkarken haber vermişler. Çünkü bizim motorcumuzu kolay kolay yakalayamazlar. Sahilde bir yerde beklemişlerdir. Takip etmişlerdir, plakayı verip” dedi.
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