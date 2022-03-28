Türkiye bu kışı "Avrupa'nın en yağışlı ülkesi" unvanıyla bitirdi, yer yer 6-7 metreye ulaşan kar kalınlıkları ile Doğu Anadolu bölgemizin bu kış Alp Dağları'ndan fazlası var, eksiği yok. Fakat bir sorun var, bu karlar gelecek ısınma ile hızla erime ve kayma eğilimi gösterecek, akarsuların yükselen debileri Bitlis, Tunceli, Muş ve çevrelerinde taşkın riski doğuracak. Doğu Karadeniz'in dağlık alanlarında da metrelerce kar birikmiş durumda.
Doğu'da dolmasını ve taşkınlara sebep olmasını beklediğimiz barajlardan bazıları: Garzan Barajı, Ayşe Hatun Barajı, Tercan Barajı, Özlüce Barajı, Peri Suyu Barajı olarak öne çıkıyor. Tunceli-Bitlis ve çevresinde yer alan akarsularda gelecek günlerde taşkınlara karşı tedbirli ve hazırlıklı olmakta yarar var.
Batı ve güney sahilleri kıştan adeta koşarak çıktı, İzmir'de termometre 20 dereceyi aştı bile. Ankara 15 dereceye yükselirken İstanbul da bu hafta sonu Ege kıyıları kadar sıcak olacak. Güle güle kalın montlar ve sana da sıra gelecek kombinin kapatma tuşu!
İL İL AYRINTILI HAVA DURUMU
Gelecek günlerde beklediğimiz sürekli lodos, hafta sonuna doğru fırtınaya dönebilir. Lodosla birlikte toz taşınımı alerjik insanları rahatsız edebilir, hava kalitesi konusuna dikkat çekmeli. Lodos biraz da gerginlik ve uykusuzluk hali getirebilir, bu hafta birbirimize fazladan hoşgörülü olalım, baharın gelişini birlikte kutlayalım.
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