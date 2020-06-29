İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da bir oto galeride, nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, 4 Makak cinsi maymun bulundu. Yapılan incelemede, maymunlardan birinin down sendromlu olduğu tespit edildi.

Maymunlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.