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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı, hava durumu nasıl olacak?

        İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı, hava durumu nasıl olacak?

        İstanbul kar yağışı megakent sakinleri tarafından uzun süredir bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ve bazı illerimiz için kar yağışı uyarılarına devam ediyor. Son zamanlarda havaların giderek soğuması İstanbul için kar yağışı beklentisini arttırdı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı, hava durumu nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:59
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        • 1

          İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son verilere göre yağışlar devam edecekken bir diğer yandan da İstanbul için kar yağışı için tarih araştırılıyor. Peki İstanbul’a kar yağacak mı, yılbaşında kar yağacak mı?

        • 2

          YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Bugün ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

          Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İstanbul’un 5-6 Ocak’ta yeni bir yağışlı havanın içine girileceğini duyurdu. 9-10 Ocak’ta İstanbul’da kar olasılığı olabilir fakat henüz net bir tarih yok.

          İstanbul’a yakın olan Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili.

        • 4

          YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, yılbaşında yurt genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağını açıkladı. Buna göre; İstanbul'da parçalı bulutlu 10 derece, Ankara'da kapalı 6 derece ve İzmir'de parçalı bulutlu 13 derece olması bekleniyor

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