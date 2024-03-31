İstanbul Sarıyer Belediyesi hangi partide? İstanbul Sarıyer Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sarıyer Belediye başkan adayları
İstanbul Sarıyer Belediyesi hangi partide? İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sarıyer Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sarıyer Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları..
İstanbul Sarıyer BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sarıyer Belediye Başkanlığını 114810 alınan oy ve %55.97 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şükrü Genç kazanmıştır.
Sarıyer Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %55.97
Adalet ve Kalkınma Partisi %41.45
Saadet Partisi %0.96
Demokratik Sol Parti %0.60
Büyük Birlik Partisi %0.59
Bağımsız Aday %0.20
Vatan Partisi %0.16
Bağımsız %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi %0.12
İstanbul Sarıyer BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHÜSEYİN COŞKUN - AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı MUSTAFA OKTAY AKSU - CHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İBRAHİM TEMUR - İYİ Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı AYSEL KORKMAZ - VATAN İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı ERHAN VERGİLİ - BĞMSZ İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı MEHMET KUZULUGİL - TKP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı AHMET GÖZCÜ - SP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞİMGAR - HÜDAPAR İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı VELİ KAÇAR - BTP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı AZİZ ÇEVİK - MP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı OSMAN GÜLER - HÜDAPAR İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı RUHİ YILMAZ - AP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ERDOĞAN - DEVA İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı ALAEDDİN PINARBAŞI - DSP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı AHMET RAUF BAHADIR - BTP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı BERK OLÇUM BİLGİN - YTP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İSMET TEMEL - YENİDEN REFAH İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı SEYHAN KAYA - ZP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı CAN ÖZEL - MEMLEKET İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı MUTALİP GEÇER - DEVA İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı TUGAY BULUT - DP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı BURHAN DAĞ - AB İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı SEMA YETGİN - HKP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL ÖZSOY - MİLLİYOL İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı EMRE MET - ZP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı LOKMAN ALPAYDIN - DEVA İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı ZÜBEYİR SELMAN IŞIK - BBP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı MURAT KELEŞ - Gelecek Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İHSAN TOPCU - DSP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı SUZAN ÖZNUR PAÇA - ANAP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı DİLEK KIRCAOĞLU - TİP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı HÜLYA ARSLAN - HKP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı KEREM TEFEKLİ - AB İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı
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