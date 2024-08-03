İstanbul ve Yalova'da düzenlenen "Narkoçelik-30" operasyonunun detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gönderilen uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli zanlıların yine İran'dan İstanbul’a, buradan da Yalova’ya gönderildiğini tespit eden ekipler, uyarıcı maddelerin tespiti yapılan çiftlik evinde dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı.

Çalışmalarda ekipler, bir suç örgütünce İran’dan emdirme yöntemiyle Türkiye'ye uyarıcı maddelerin nakledildiğini ve bunların uyuşturucuya çevrildiğini belirledi.

Uyuşturucunun yine İran'dan getirilen ve suç örgütü içerisinde kendilerine "doktor" denilen kimyacı şüphelilerce ayrıştırma işleminden geçirildiğini belirleyen ekipler, uyuşturucunun çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kristal halini aldığını ve piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı.

Operasyon sonrası yapılan incelemelerde ise ekipler, İran’dan talk pudrasına emdirilmiş halde Türkiye'ye nakledilen uyuşturucunun çiftlik evinde ayrıştırılarak satışa hazır hale getirildiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLERİ, İNSAN GEÇİŞİNDEN ARINDIRDIKLARI ÇİFTLİK EVİ KURTARAMADI

İstanbul narkotik polisi, yaptıkları çalışmalar sırasında orman içerisine kurulan çiftlik evindeki takipte titiz bir çalışmaya imza attı.

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Şüphelilerin kendilerince aldıkları önlemlerle izlenme ve takibinin zor olduğunu düşündükleri çiftlik evini 7 gün 24 saat izleyen ekipler, şüphelilerin ormanı da kullanarak kaçışlarını engellemek için de her türlü önlemi aldı.

Operasyon sonrası çiftlik evinde yapılan incelemelerde, kaçmayı ve saklanmayı kolaylaştıracak bölmeler ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin olası bir baskından kaçmak için çiftlik evinin altında ahır tarzında bir yer inşa ettikleri ve buranın iki kapılı olduğu belirlendi.