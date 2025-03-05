İstanbul Valisi Gül'den İmamoğlu'na: Talihsiz bir açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi. Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." sözlerine İstanbul Valisi Davut Gül "Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır." şeklinde yanıt verdi.

Talihsiz bir açıklama olmuş.



Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok.



Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır. https://t.co/rFL4tjKdFz — Davut GÜL (@gul_davut) March 4, 2025

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