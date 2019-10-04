Raporda ayr\u0131ca, bir depremin \u00f6nc\u00fc olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n veya daha b\u00fcy\u00fck bir depremi tetikleyip tetiklemeyece\u011finin bilinen bir durum olmad\u0131\u011f\u0131 da belirtilerek, Bu nedenle toplumumuzun sosyal medyada veya farkl\u0131 ortamlarda yay\u0131lan bu t\u00fcr s\u00f6ylentilere kesinlikle itibar edilmemesi gerekti\u011fi bir kez daha \u00f6nemle duyurulur. denildi. Raporda \u015fu ifadelere yer verildi: 26 Eyl\u00fcl 2019 tarihinde T\u00fcrkiye saati ile 13:59:24\u00b4de Silivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda moment b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc (Mw) 5.8 olan orta \u015fiddette bir deprem meydana gelmi\u015ftir. Deprem merkez \u00fcss\u00fcn\u00fcn Silivri\u00b4nin merkezine olan uzakl\u0131\u011f\u0131 22 km\u00b4dir. Depremin odak derinli\u011fi 12 km olarak \u00f6l\u00e7\u00fclm\u00fc\u015f olup s\u0131\u011f odakl\u0131 bir depremdir. Deprem hem b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc nedeniyle, hem de k\u0131r\u0131lmas\u0131 beklenen Marmara Fay\u0131 \u00fczerinde yer almas\u0131 sebebiyle acaba b\u00fcy\u00fck deprem mi geliyor y\u00f6n\u00fcnde toplumda b\u00fcy\u00fck bir endi\u015feye neden olmu\u015ftur. \u0130stanbul \u00dcniversitesi-Cerrahpa\u015fa Jeofizik M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc Sismoloji Anabilim Dal\u0131 daha \u00f6nce tamamlad\u0131\u011f\u0131 Marsite projesi ve halen devam eden Ganos Fay\u0131 ara\u015ft\u0131rmas\u0131na dayanarak, deprem sonras\u0131 bir \u00f6n de\u011ferlendirme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapm\u0131\u015f ve a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen hususlar\u0131 kamuoyunun dikkatine sunmay\u0131 g\u00f6rev bilmi\u015ftir. \u00a0S\u00d6YLENT\u0130LERE \u0130T\u0130BAR ED\u0130LMEMEL\u0130 \u00d6ncellikle her zaman s\u00f6ylendi\u011fi gibi; g\u00fcn\u00fcm\u00fcz bilgi ve teknolojisi alt\u0131nda bir depremin \u00f6nc\u00fc olup olmad\u0131\u011f\u0131 veya daha b\u00fcy\u00fck bir depremi tetikleyip tetiklemeyece\u011fi bilinen bir durum de\u011fildir. Bu nedenle toplumumuzun sosyal medyada veya farkl\u0131 ortamlarda yay\u0131lan bu t\u00fcr s\u00f6ylentilere kesinlikle itibar edilmemesi gerekti\u011fi bir kez daha \u00f6nemle duyurulur. ODAK MEKAN\u0130ZMASI \u00c7\u00d6Z\u00dcMLER\u0130 \u0130T\u0130BAR\u0130YLE S\u00dcRPR\u0130Z B\u0130R DEPREM Bunun yan\u0131nda, sismolojik olarak her deprem yeni bir veri demektir ve bu karma\u015f\u0131k mekanizmay\u0131 \u00e7\u00f6zebilmek i\u00e7in yeni bir ad\u0131m demektir. 26 Eyl\u00fcl 2019 Silivri depremi odak mekanizmas\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcmleri itibar\u0131yla s\u00fcrpriz bir depremdir. \u00c7\u00f6z\u00fcmler yakla\u015f\u0131k do\u011frultusu KD-GB olan hakim ters faylanmaya i\u015faret etmektedir. Bu \u00e7\u00f6z\u00fcm as\u0131l karakteri do\u011frultu at\u0131m olan Marmara Fay\u0131\u00b4na g\u00f6re farkl\u0131l\u0131k arz eder. Do\u011frultu at\u0131m fay sistemleri kendi i\u00e7inde ana faya e\u015flenik ters faylanma mekanizmalar\u0131 geli\u015ftirebilir. Genelde bu ikincil sistemler daha k\u00fc\u00e7\u00fck magnit\u00fcdl\u00fc depremler \u00fcretir. 5.8 DE\u011eER\u0130NE ULA\u015eMASI MARMARA FAYI \u00dcZER\u0130NDE RASTLANIR B\u0130R DURUM DE\u011e\u0130L\u00a0\u00a0 Silivri depreminin ana fayla farkl\u0131 mekanizmaya sahip ve b\u00fcy\u00fckl\u00fck olarak 5.8 de\u011ferine ula\u015fm\u0131\u015f olmas\u0131 Marmara Fay\u0131 \u00fczerinde rastlan\u0131r bir durum de\u011fildir. Depremin olu\u015f zaman\u0131ndan 27 Eyl\u00fcl 2019 sabah\u0131na kadar ge\u00e7en s\u00fcre i\u00e7inde, b\u00fcy\u00fckl\u00fckleri 1.0 ile 4.1 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 150 adet art\u00e7\u0131 deprem g\u00f6zlemlenmi\u015ftir. Art\u00e7\u0131 \u015foklar\u0131n episantr da\u011f\u0131l\u0131mlar\u0131 hemen ana fay\u0131n kuzeyine d\u00fc\u015fmekte ve kabaca KB-GD y\u00f6nelimli bir k\u0131r\u0131\u011fa i\u015faret etmektedir. Ana \u015fok mekanizmas\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan do\u011frultu ile art\u00e7\u0131 \u015foklar\u0131n ortaya koydu\u011fu k\u0131r\u0131k y\u00f6nelimi aras\u0131ndaki fark dikkat \u00e7ekicidir. Sismolojik olarak detayl\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma konusu olu\u015fturmas\u0131 nedeniyle zaman ihtiyac\u0131 vard\u0131r. B\u0130L\u0130MSEL A\u00c7IDAN B\u0130R FIRSAT Silivri depremini \u00f6zellikle \u0130stanbul\u00b4un bat\u0131 kesimi, Avc\u0131lar\u00b4dan Marmara Ere\u011flisi\u00b4ne kadar olan b\u00f6lge en kuvvetli hisseden kesimdir. Ba\u015fta Avc\u0131lar olmak \u00fczere \u0130stanbul\u00b4un farkl\u0131 semtlerinde ufak \u00e7apl\u0131 yap\u0131sal hasarlar tespit edilmi\u015ftir. B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece, Silivri ve Marmara Ere\u011flisi\u00b4nde kaydedilen en b\u00fcy\u00fck ivme de\u011ferleri s\u0131ras\u0131yla 85gal, 82gal ve 73gal\u00b4dir. Be\u015fikta\u015f\u00b4ta bu de\u011fer 22gal\u00b4e, Kartal\u00b4da ise 15gal\u00b4e d\u00fc\u015fmektedir. Kaynak uzakl\u0131\u011f\u0131na ve zemin \u00f6zelliklerine ba\u011fl\u0131 olarak de\u011fi\u015fen ivme de\u011ferleri Be\u015fikta\u015f\u00b4ta \u00f6l\u00e7\u00fclen de\u011ferin B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece\u00b4dekine g\u00f6re d\u00f6rtte biri seviyesinde oldu\u011funu g\u00f6stermektedir. Genelde 100gal ivme de\u011feri hasar ba\u015flang\u0131c\u0131 olarak kabul edilirse, beklenilen durum, bu depremde \u00f6nemli bir hasar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmamas\u0131d\u0131r. Sismolojik a\u00e7\u0131dan \u00e7ok \u00f6nemli ara\u015ft\u0131rma alanlar\u0131na i\u015faret eden bu deprem bilimsel a\u00e7\u0131dan bir f\u0131rsatt\u0131r. Fakat \u00fcretti\u011fi sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir \u015fehrin, \u00f6zellikle b\u00fcy\u00fck bir deprem riski ta\u015f\u0131yan b\u00f6lgenin deprem haz\u0131rl\u0131klar\u0131 konusunda \u00e7ok \u00f6nemli bir uyar\u0131c\u0131d\u0131r. Kamuoyuna sayg\u0131yla duyurulur. \u00a0\r \u00a0