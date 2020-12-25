DHA

Mısır Çarşısı'nda alışveriş yapanlar 2 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı. Bazıları ise alışveriş için değil, gezmek için geldiğini belirtti. Eminönü esnafı ise, kalabalığın satışlara etki etmediğini söyleyerek, "Sadece kısıtlamaya saatler kala burası böyle oluyor. Onun dışında burada rahatlıkla top oynarsınız" dedi.

UYARILARA RAĞMEN...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu ve sigara içtiği de görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

METRELERCE UZAYAN MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU

Yılbaşı çekilişine 6 gün kala, bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine 6 gün kala heyecan giderek artıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.

Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Ekipler ise gün boyunca sosyal mesafe ve maske uyarılarını yineledi. Polis ekipleri de oluşan yoğun kalabalığın mesafe kurallarına uymasına özen gösterdi. Online olarak da satılan biletler, 31 Aralık saat 19.00'a kadar satılmaya devam edecek. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.