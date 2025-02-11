İstanbul'un favori sokak lezzeti mutfağınıza geliyor: Evinizde kolayca yapabileceğiniz pratik ıslak hamburger tarifi!

Islak hamburger, İstanbul’un ünlü lezzetlerinden biri olup özellikle gece atıştırmalıkları arasında popülerdir. Hafif baharatlı sosuyla buhar içinde yumuşayan hamburger ekmeği, adeta bağımlılık yapar. Peki, bu lezzeti evde yapmak mümkün mü? İşte adım adım evde ıslak hamburger yapımı!

GEREKLİ MALZEMELER

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Islak hamburgerin en önemli unsuru, lezzetli bir köfte ve özel domates sosudur. İşte evde kolayca bulabileceğiniz malzemeler:

Köfte İçin:

400 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı su

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Sosu İçin:

3 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Kullanılacak Diğer Malzemeler:

6 adet küçük hamburger ekmeği

Tereyağı veya sıvı yağ (ekmekleri hafif yağlamak için)

KÖFTE NASIL HAZIRLANIR?

Köfte yapımı, ıslak hamburgerin lezzetini belirleyen en önemli adımdır. Kıymayı derin bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, baharatlar, galeta unu ve suyu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve harcı buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Dinlenen köfteleri yuvarlak ve hamburger ekmeğine uygun büyüklükte şekillendirin. Az yağlı tavada veya ızgarada iki tarafını da pişirin.

SOSUN HAZIRLANMASI VE EKMEKLERİN HAZIRLIĞI

Islak hamburgerin karakteristik özelliği olan sos için küçük bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Salçayı ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Üzerine su, tuz, toz şeker, pul biber ve kekik ekleyerek kaynamaya bırakın. Sos koyulaşınca ocaktan alın.

Ekmeklerin iç kısımlarını hafif tereyağı ile yağlayın ve tavada kızartın. Bu işlem, ekmeklerin sosla ıslanırken parçalanmasını önler.

ISLATMA VE SERVİS

Kızarmış ekmekleri hazırlanan domates sosuna batırarak her yerinin iyice ıslanmasını sağlayın. İçlerine köfteleri yerleştirin ve tekrar sos sürün. Daha sonra hamburgerleri buhar içinde yumuşaması için fırına veya kapalı bir tencereye yerleştirin. 5-10 dakika bekledikten sonra ıslak hamburgerleriniz servise hazır!