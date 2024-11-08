Son 10 yıllık ölçüm sonuçlarına bakıldığında ise yüzde 29.92 doluluk oranının en düşük 3'üncü oran olduğu görüldü. Geçen yıl doluluk oranı bu tarihte 16.83 olarak ölçülmüştü. 2020 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 28.88 olarak kayıtlara geçmişti.