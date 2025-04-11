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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü | Son dakika haberleri

        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü

        İstanbul'da gece saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, sıvaları söküldü, ağaçlar ise yola devrildi. Bu esnada birçok araçta maddi hasar oluştu. Beyoğlu ilçesindeki ahşap metruk bir binada da kısmi çökme meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 06:02 Güncelleme: 11.04.2025 - 06:04
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        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
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        İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi.

        Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak'ta fırtınanın etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatı parçalarını toplayarak güvenli alana taşıdı.

        AA'nın haberine göre; Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde devrilen bazı ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

        Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir binanın dış sıvası yerinden sökülerek etrafa savruldu.

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        AHŞAP METRUK BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

        Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta daha önce riskli olması nedeniyle boşaltılan ahşap metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.

        Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

        Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta fırtına 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

        Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yaptı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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