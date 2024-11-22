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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde kuryeye demir çubuklu saldırı | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde kuryeye demir çubuklu saldırı

        İstanbul Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye demir çubukla saldırdı. cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaskıyla yere düşen kuryenin önce sırtına sonra da kafasına demir çubukla vuran sürücü, olay yerindeki başka bir kuryenin araya girmesiyle aracına binerek uzaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:20
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        İstanbul'da kuryeye demir çubuklu saldırı
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        Maltepe D-100 kara yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsüyle motosikletli kurye arasında sözlü tartışma yaşandı.

        Kara yolundaki taralı alanda duran taraflar arasındaki tartışma devam ederken, sürücü ticari aracından aldığı demir çubuğu motosikletin sepetine sapladı.

        Motosiklet yere düşerken sürücü bu kez elindeki demir çubukla kuryeye saldırdı.

        Kaskıyla yere düşen kuryenin önce sırtına sonra da kafasına demir çubukla vuran sürücü, olay yerindeki başka bir kuryenin araya girmesiyle aracına binerek uzaklaştı.

        Bu arada, ticari aracın sürücüsünün demir çubukla motosikletli kuryeye saldırması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kuryenin şikayetçi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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        #İstanbul Maltepe
        #kurye
        #Saldırı
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