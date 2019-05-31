9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Çamlıca Gişeler'de trafik yoğunlaşmaya başladı. Gişelerdeki bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'dan adeta göç başladı. Tatil nedeniyle araçlarıyla şehir dışına akın eden İstanbullular trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk noktalarından Çamlıca Gişeler'deki trafik havadan görüntülendi. Uzun araç kuyrukları olduğu görülürken, İstanbul genelinde saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı. Öte yandan polis helikopterinin de trafiği denetlediği görüldü.

DENİZ ULAŞIMINDA DA YOĞUNLUK VAR

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul’dan İzmir, Bursa ve Yalova’ya gidecek vatandaşların çoğu trafikte kalmamak için deniz ulaşımını seçti. Yenikapı İDO iskelesinde araç sürücülerinin ve vatandaşlardan dolayı oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların arabalı vapura ve feribota binmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. Vatandaşlar ise hızla feribottaki yerlerini almak için ilerledikleri havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 10 günlük özel bayram tarifesi uygulayacak. Bu kapsamda vatandaşlara 6’bine yakın gerçekleştireceği sefer ile 5 milyondan fazla yolcu ve 50 bin araca hizmet sunabilecek. Hızlı feribot ve deniz otobüsü dış hat seferlerinin yanı sıra, özellikle 24 saat doldur-boşalt yöntemiyle çalışacak Eskihisar-Topçular hattındaki araba vapuru seferleri, hiç beklemeden kalkacak.

ÇAMLICA GİŞELERDE DRONE'LU TRAFİK DENETİMi

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerde havadan ve karadan trafik denetimleri yapıldı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında şehirlerarası yollarda karadan ve havadan denetimler yapıyor. Çamlıca Gişelerde yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri drone yardımıyla tespit etti ve işlem uyguladı. Ayrıca polisler yolculuğa çıkan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.