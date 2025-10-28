Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Çarşamba günü megakentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklama yaptı. Resmi tatilde yola çıkacak olan araç sahipleri ise bu noktada 29 Ekim İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listesi için araştırmalara başladı. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte yanıtı!