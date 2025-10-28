İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 29 Ekim İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Konu ile ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve bu yollara alternatif güzergahlar hakkında bilgi verildi. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, 29 Ekim İstanbul trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...
VALİLİK DUYURDU: İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
29 EKİM’DE İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
İşte 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.
