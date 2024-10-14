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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro İstanbul Tiyatro Festivali 'Müfettişler'le başlıyor

        İstanbul Tiyatro Festivali 'Müfettişler'le başlıyor

        İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'de, absürt tiyatronun ülkemizdeki öncülerinden Melih Cevdet Anday'ın 'Müfettişler'i ile başlıyor. Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'den ve dünyadan 19 tiyatro, performans ve dans gösterisinin yanı sıra ücretsiz etkinlikler de düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:55
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        Festival 'Müfettişler'le başlıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim Salı akşamı, edebiyatımızın dehalarından Melih Cevdet Anday’ın, külliyatındaki önemine rağmen bugüne kadar nadiren sahnelenmiş Müfettişler’i ile açılışını yapıyor.

        Müfettişler
        Müfettişler

        Oyun, Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın yer aldığı güçlü kadrosu ve Kenan Doğulu’nun müzikleri eşliğinde, yerli tiyatromuzun klasiklerine yeni formlar kazandıran Tiyatro İN ve Engin Hepileri’nin yönetiminde çağdaş bir yorumla izleyiciyle buluşacak. Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ’nin gösteri sponsorluğunda, Maximum UNIQ Hall’da sahnelenecek Müfettişler, 22 Ekim Salı saat 20.00’deki ilk gösterinin ardından 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de tekrar izleyiciyle buluşacak.

        Utsushi
        Utsushi

        Festival, ilk haftasında Loop, Utsushi ve GeceDiyarı’nı ağırlıyor

        Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, ilk haftasında izleyicileri, dünya tiyatrosundan çarpıcı örnekler ve günümüz tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yerli yapımlarla buluşturuyor. Tiyatromuzun dikkat çekici isimlerinden Ebru Nihan Celkan ve Nagihan Gürkan’ı ilk kez bir araya getiren Loop, 23 ve 24 Ekim saat 20.00’de Alan Kadıköy’de; Japonya’nın evrensel kültür mirasına hediyelerinden butoh dansının en çarpıcı örneklerinden, Sankai Juku imzalı Utsushi, 24 ve 25 Ekim saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak. Elektromak Büro Makineleri San. ve Tic. A.Ş.’nin eş gösteri sponsorluğu, Zorlu PSM’nin yüksek katkıda bulunan mekân sponsorluğu, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Japan Foundation’ın değerli işbirliğiyle gerçekleşecek. Michael Önder’in yönettiği, Siyah Beyaz ve Renkli oyuncularının sahneye taşıdığı GeceDiyarı ise 26 Ekim Cumartesi saat 20.00’de ve 27 Ekim Pazar saat 15.00’te Alan Kadıköy’de olacak.

        Loop
        Loop

        Festival biletleri passo.com.tr ve İKSV Passo gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta.

        Ücretsiz etkinlikler 17 Ekim’de başlıyor

        Festival, gösterilerin yanı sıra izleyicilere ücretsiz gerçekleştirilecek çeşitli yan etkinlikler de sunuyor. 17 Ekim’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Butoh’un Gizemli Dünyasına Yolculuk başlıklı panel, 25 Ekim’de Hope Alkazar’da Semimaru ile Butoh Dansına Giriş başlıklı dans atölyesi ve 8 Kasım’da DasDas’ta Declan Donnellan ve Nick Ormerod ile Aktör ve Mekân başlıklı atölye gerçekleştirilecek. İKSV Alt Kat ise 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde Baba Sahne'de çocuklara özel Sevinç Erbulak ile Kitap Okuma ve Tiyatro Sahnesi Keşfi etkinliğini düzenleyecek.

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        #İstanbul Tiyatro Festivali
        #İKSV
        #Melih Cevdet Anday
        #müfettişler
        #tiyatro
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