İstanbul - Samsun sahil yolu kaç kilometre? İstanbul - Samsun sahil yolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Gerçek bir Karadeniz sahil yolculuğu ile en hızlı ulaşım alternatifi arasındaki farklar, sadece kilometre ve saatlerden ibaret değildir; aynı zamanda yolculuğun ruhunu ve deneyimini de tamamen değiştirir. Hız mı, yoksa manzara mı? Pratiklik mi, yoksa macera mı? İki şehir arasındaki bu yolculuğun tüm güzergah seçeneklerini, sürelerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bu yazımızda karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz.

İSTANBUL - SAMSUN ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ ANA GÜZERGAH

İstanbul ile Samsun arasındaki mesafe, seçilen güzergaha göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bu iki şehir arasında temelde iki farklı karayolu rotasından bahsetmek mümkündür: Hızlı (iç) güzergah ve manzaralı (sahil) güzergah.

1. Hızlı Güzergah (Ankara Üzerinden Otoyol): Günümüzde en yaygın kullanılan, en hızlı ve en pratik olan bu rota, büyük ölçüde Anadolu Otoyolu (O-4) ve E-80 Karayolu'nu takip eder. Bu güzergah üzerinden İstanbul ile Samsun arasındaki mesafe yaklaşık 730 ila 750 kilometre arasındadır.

2. Sahil Yolu Güzergahı (Kıyı Şeridi Boyunca): Kullanıcının özellikle sorduğu ve Karadeniz kıyı şeridini mümkün olduğunca takip eden İstanbul - Samsun sahil yolu ise, çok daha virajlı, yavaş ve uzun bir rotadır. Şile, Ağva, Zonguldak, Amasra, Sinop gibi sahil kentlerinden geçen bu rota, kesintisiz bir sürüşle bile toplamda 950 kilometreyi rahatlıkla aşmaktadır. Bu rota, bir ulaşım güzergahından çok, bir turistik gezi rotası olarak değerlendirilmelidir.

HANGİ ROTA NE KADAR SÜRER?

İki rota arasındaki kilometre farkı, yolculuk sürelerine de doğrudan yansır. Ayrıca, otobüs ve uçak gibi diğer ulaşım alternatifleri de mevcuttur.

Özel Araç (Hızlı Güzergah): Ankara üzerinden otoyollar kullanılarak yapılan yolculuk, ideal trafik koşullarında ve molalar hariç yaklaşık 7 saat 30 dakika ile 8 saat arasında sürer. Molalarla birlikte bu süre 9-10 saati bulabilir.

Özel Araç (Sahil Yolu Güzergahı): Bu rota, virajlı yolları ve şehir içi geçişleri nedeniyle çok daha yavaştır. Kesintisiz bir sürüşle bile en az 13-15 saat sürer. Bu nedenle, bu rotayı tercih edenlerin yolculuğu en az iki veya üç güne yayarak planlaması tavsiye edilir.

Otobüs: Otobüs firmaları, istisnasız olarak hızlı ve pratik olan Ankara güzergahını kullanır. Mola ve duraklamalarla birlikte İstanbul-Samsun arası otobüs yolculuğu ortalama 11 ila 12 saat sürer.

Uçak: En hızlı seçenektir. İstanbul'dan Samsun-Çarşamba Havalimanı'na (SZF) direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saat 15 dakikadır. Havalimanlarına ulaşım ve bekleme süreleri de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 3.5-4 saati bulur.

OTOYOL ÜZERİNDEN (İÇ ANADOLU) ROTA DETAYLARI

REKLAM

İstanbul'dan Samsun'a en hızlı şekilde ulaşmak isteyen sürücülerin izlemesi gereken rota şöyledir: İstanbul'dan Anadolu Otoyolu'na (O-4 / E-80) girilir ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu üzerinden başkent Ankara'ya kadar devam edilir. Ankara Çevre Yolu kullanılarak, Samsun istikametine (E-88 / D200) dönülür. Bu noktadan sonra yol, Kırıkkale ve Çorum üzerinden geçerek Samsun'a ulaşır. Bu güzergahın tamamı, yüksek kaliteli otoyollar ve bölünmüş yollardan oluştuğu için hızlı ve konforlu bir sürüş imkanı sunar.

KARADENİZ SAHİL YOLU (KIYI ŞERİDİ) ROTASI

Gerçek bir Karadeniz sahil yolculuğu deneyimi yaşamak isteyenler için bu rota, bir macera niteliğindedir. İstanbul'dan Şile ve Ağva üzerinden yola çıkılır. Kandıra, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bartın ve Amasra gibi Batı Karadeniz'in tüm güzellikleri bu rota üzerindedir. Cide'den Sinop'a uzanan virajlı ve manzaralı yollar, Türkiye'nin en güzel sürüş rotalarından biri olarak kabul edilir. Sinop'tan sonra ise Bafra üzerinden geçilerek Samsun'a varılır. Bu rota, sayısız koy, plaj, balıkçı kasabası ve yemyeşil orman manzarası sunar ancak yolun büyük bir kısmının virajlı ve dar olması nedeniyle yorucudur ve dikkatli bir sürüş gerektirir.

OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

Otobüs: İstanbul ile Samsun arasında seyahat etmenin en ekonomik ve en yaygın yöntemlerinden biridir. Türkiye'nin önde gelen tüm otobüs firmaları, İstanbul'un ana otogarlarından Samsun Otogarı'na her gün çok sayıda sefer düzenler. Genellikle gece seferleri, yolcuların geceyi yolda geçirerek sabah Samsun'da olmalarını sağladığı için popülerdir.

Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (SAW), Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na (SZF) her gün çok sayıda direkt uçuş bulunmaktadır. Türk Hava Yolları ve Pegasus başta olmak üzere pek çok havayolu şirketi bu hatta hizmet verir. Uçak, 12 saatlik bir kara yolculuğunu yaklaşık 1 saat 15 dakikaya indirerek büyük bir konfor ve zaman avantajı sağlar.