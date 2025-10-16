İstanbul - Samsun sahil yolu kaç kilometre? İstanbul - Samsun sahil yolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
İstanbul'dan Karadeniz'in incisi ve Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olan Samsun'a doğru yola çıkmak, gezginlere iki farklı Türkiye serüveni sunar: Biri Anadolu'nun kalbinden geçen hızlı ve pratik bir otoyol, diğeri ise Karadeniz'in hırçın dalgalarını ve yemyeşil kıyılarını takip eden, manzaralı ama bir o kadar da meşakkatli bir sahil yolu. Bu iki rota arasındaki seçimi yapmadan önce, pek çok sürücünün aklındaki en önemli soru şudur: İstanbul - Samsun sahil yolu kaç kilometre ve bu yolculuk gerçekten ne kadar sürer?
Gerçek bir Karadeniz sahil yolculuğu ile en hızlı ulaşım alternatifi arasındaki farklar, sadece kilometre ve saatlerden ibaret değildir; aynı zamanda yolculuğun ruhunu ve deneyimini de tamamen değiştirir. Hız mı, yoksa manzara mı? Pratiklik mi, yoksa macera mı? İki şehir arasındaki bu yolculuğun tüm güzergah seçeneklerini, sürelerini, avantajlarını ve dezavantajlarını bu yazımızda karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz.
İSTANBUL - SAMSUN ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ ANA GÜZERGAH
İstanbul ile Samsun arasındaki mesafe, seçilen güzergaha göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bu iki şehir arasında temelde iki farklı karayolu rotasından bahsetmek mümkündür: Hızlı (iç) güzergah ve manzaralı (sahil) güzergah.
HANGİ ROTA NE KADAR SÜRER?
İki rota arasındaki kilometre farkı, yolculuk sürelerine de doğrudan yansır. Ayrıca, otobüs ve uçak gibi diğer ulaşım alternatifleri de mevcuttur.
OTOYOL ÜZERİNDEN (İÇ ANADOLU) ROTA DETAYLARI
İstanbul'dan Samsun'a en hızlı şekilde ulaşmak isteyen sürücülerin izlemesi gereken rota şöyledir: İstanbul'dan Anadolu Otoyolu'na (O-4 / E-80) girilir ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu üzerinden başkent Ankara'ya kadar devam edilir. Ankara Çevre Yolu kullanılarak, Samsun istikametine (E-88 / D200) dönülür. Bu noktadan sonra yol, Kırıkkale ve Çorum üzerinden geçerek Samsun'a ulaşır. Bu güzergahın tamamı, yüksek kaliteli otoyollar ve bölünmüş yollardan oluştuğu için hızlı ve konforlu bir sürüş imkanı sunar.
KARADENİZ SAHİL YOLU (KIYI ŞERİDİ) ROTASI
Gerçek bir Karadeniz sahil yolculuğu deneyimi yaşamak isteyenler için bu rota, bir macera niteliğindedir. İstanbul'dan Şile ve Ağva üzerinden yola çıkılır. Kandıra, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bartın ve Amasra gibi Batı Karadeniz'in tüm güzellikleri bu rota üzerindedir. Cide'den Sinop'a uzanan virajlı ve manzaralı yollar, Türkiye'nin en güzel sürüş rotalarından biri olarak kabul edilir. Sinop'tan sonra ise Bafra üzerinden geçilerek Samsun'a varılır. Bu rota, sayısız koy, plaj, balıkçı kasabası ve yemyeşil orman manzarası sunar ancak yolun büyük bir kısmının virajlı ve dar olması nedeniyle yorucudur ve dikkatli bir sürüş gerektirir.
OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ
Otobüs: İstanbul ile Samsun arasında seyahat etmenin en ekonomik ve en yaygın yöntemlerinden biridir. Türkiye'nin önde gelen tüm otobüs firmaları, İstanbul'un ana otogarlarından Samsun Otogarı'na her gün çok sayıda sefer düzenler. Genellikle gece seferleri, yolcuların geceyi yolda geçirerek sabah Samsun'da olmalarını sağladığı için popülerdir.
Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (SAW), Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na (SZF) her gün çok sayıda direkt uçuş bulunmaktadır. Türk Hava Yolları ve Pegasus başta olmak üzere pek çok havayolu şirketi bu hatta hizmet verir. Uçak, 12 saatlik bir kara yolculuğunu yaklaşık 1 saat 15 dakikaya indirerek büyük bir konfor ve zaman avantajı sağlar.