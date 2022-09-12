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Haberler Müzik 'İstanbul Rooftop Festival' gerçekleşti - Magazin haberleri

'İstanbul Rooftop Festival' gerçekleşti

"İstanbul Rooftop Festival", 6. senesinde de yine tek biletle birden fazla mekanda eş zamanlı olarak ağırladığı 50'ye yakın müzisyenle katılımcılarına farklı bir deneyim yaşattı

12.09.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
'İstanbul Rooftop Festival' gerçekleşti - Magazin haberleri
'İstanbul Rooftop Festival' gerçekleşti
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HABERTURK.COM

5 bin kişinin katıldığı ve 9 farklı terasın yer aldığı "İstanbul Rooftop Festival"de katılımcılar kendi zevklerine göre rotalarını çizip, gün boyu farklı teraslarda keyifli anlar geçirdi. Ayrıca katılımcılar şehrin ayrı noktalarında gün batımı ve dolunayın manzarasına tanıklık etti.

50'ye yakın müzisyenin eş zamanlı performans sergilediği festivalde, boyama ve kokteyl atölyeleri gibi çeşitli aktiviteler de katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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