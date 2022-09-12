'İstanbul Rooftop Festival' gerçekleşti

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5 bin kişinin katıldığı ve 9 farklı terasın yer aldığı "İstanbul Rooftop Festival"de katılımcılar kendi zevklerine göre rotalarını çizip, gün boyu farklı teraslarda keyifli anlar geçirdi. Ayrıca katılımcılar şehrin ayrı noktalarında gün batımı ve dolunayın manzarasına tanıklık etti.

50'ye yakın müzisyenin eş zamanlı performans sergilediği festivalde, boyama ve kokteyl atölyeleri gibi çeşitli aktiviteler de katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı.