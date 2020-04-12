AA

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince son 3 haftada düzenlenen 23 operasyonda sahte maske, tulum ve alkol gibi ürünleri imal ederek piyasaya sürmeye çalışan 23 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tıbbi maske, sağlık tulumu ve saf alkol gibi ürünlere duyulan ihtiyacı sahte üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Sultanbeyli ilçesinde son 3 haftada iş yerleri, tekstil atölyeleri ve depolara düzenlenen operasyonlarda 23 iş yeri sahibi ve yöneticisi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte oldukları belirlenen 1 milyon 750 bin tıbbi maske, 2 bin 100 sağlık tulumu ve 2 bin 700 şişe alkol ile çok sayıda tekstil ürünü ve kimyasal madde ele geçirildi. Haklarında idari para cezası uygulanan 23 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 23 iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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