Dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, 22 Haziran cumartesi akşamı İstanbul’da sevenleri ile buluştu.

GÜNDÜZ DENİZ, AKŞAMÜSTÜ PARTİ, GECE KONSER

Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü Belçikalı grubun konserini izlemek için sevenleri gündüzden itibaren plaja akın etti.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran müzikseverler akşamüstü başlayan DJ performanslarıyla günün tadını çıkardı.

Sırasıyla İlker Aksungar, Emrah İŞ ve DJ Funky C’nin müzikleriyle devam eden eğlence, Oscar and the Wolf’un sahneye çıkması ile doruğa ulaştı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konser plajda kurulan dev sahnede gerçekleşti.

İKİNCİ EVİM İSTANBUL’A DÖNDÜM...

Her fırsatta ülkemizi ne kadar sevdiğini dile getiren grubun solisti Max Colombie, İstanbul’a gelir gelmez sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Back in my second home – İkinci evim İstanbul’a döndüm" yazdı.