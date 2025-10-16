Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul - Nevşehir kaç kilometre? İstanbul - Nevşehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul - Nevşehir kaç kilometre? İstanbul - Nevşehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Beton ve çelikten oluşan dev bir metropolün karmaşasından, peri bacalarının ve yeraltı şehirlerinin binlerce yıllık sessizliğine uzanan bir kaçış... İstanbul'dan Kapadokya'nın kalbi Nevşehir'e yapılan yolculuk, Türkiye'nin en popüler ve en büyülü seyahat rotalarından biridir. Bu masalsı diyarı keşfetmek isteyenlerin yolculuk planındaki ilk adım ise genellikle şu sorunun yanıtını bulmaktır: İstanbul - Nevşehir kaç kilometre ve bu mesafe ne kadar sürede gidilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul - Nevşehir kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu güzergah, sadece iki şehri değil, aynı zamanda Türkiye'nin modern ve dinamik batısıyla, antik ve jeolojik olarak eşsiz olan merkezini birbirine bağlar. Farklı ulaşım seçeneklerinin her birinin kendine özgü avantajlar sunduğu bu yolculuğun tüm detaylarını, rota ipuçlarını ve her iki şehrin zıt ama bir o kadar da çekici kimliklerini bu yazımızda sizler için hazırladık. İşte, Boğaziçi'nden peri bacalarına uzanan yolculuğun tüm bilinmesi gerekenleri...

        İSTANBUL - NEVŞEHİR ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        İstanbul ile Nevşehir şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan Ankara üzerinden yaklaşık 730 ila 750 kilometre arasındadır. Bu mesafe, İstanbul'un Avrupa veya Anadolu Yakası'ndaki başlangıç noktasına ve Nevşehir'de tam olarak hedeflenen noktaya (şehir merkezi, Göreme, Ürgüp vb.) göre küçük farklılıklar gösterebilir.

        REKLAM

        Bu uzun yolculuk, Türkiye'nin en modern otoyol ağları kullanılarak gerçekleştirilir. Seyahatin büyük bir bölümü, İstanbul'dan başlayıp başkent Ankara'ya kadar uzanan Anadolu Otoyolu (O-4 / E-80) üzerinde geçer. Ankara'dan sonra ise, İç Anadolu'nun kalbine doğru uzanan yüksek standartlı devlet yolları ve otoyollar (O-21 ve D300) takip edilir. Bu durum, uzun bir mesafe olmasına rağmen, yolculuğun büyük bir kısmının konforlu ve kesintisiz bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

        İSTANBUL - NEVŞEHİR ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        İstanbul ile Nevşehir arasındaki 700 kilometreyi aşan mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre büyük farklılıklar gösterir. Zaman ve konfor açısından en pratik seçenek genellikle uçaktır.

        • Uçak: En hızlı ve en verimli seçenektir. İstanbul'daki havalimanlarından (IST ve SAW) Kapadokya bölgesine hizmet veren havalimanlarına (NAV veya ASR) direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saat 15 dakikadır. Havalimanlarına ulaşım, güvenlik kontrolü ve bekleme süreleri de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi genellikle 4 ila 5 saati bulur.
        • Özel Araç: Sadece sürüş süresi göz önüne alındığında, yani mola verilmeden ve ideal trafik koşullarında, bu mesafe teorik olarak 7 saat 30 dakika ile 8 saat arasında tamamlanabilir. Ancak bu tempoda bir yolculuk oldukça yorucudur.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en uzun süren seçeneklerden biridir. Otobüs firmalarının güzergahı, mola sayısı ve diğer şehirlere uğrama durumuna bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 10 ila 12 saat arasında değişir.

        MARMARA'DAN İÇ ANADOLU'NUN KALBİNE

        REKLAM

        İstanbul'dan Nevşehir'e özel araçla seyahat etmek, Türkiye'nin coğrafi değişimini gözlemlemek için keyifli bir deneyimdir. Yolculuk genellikle şu güzergahı takip eder: İstanbul'dan Anadolu Otoyolu'na (O-4) girilerek Kocaeli, Sakarya ve Bolu üzerinden Ankara'ya kadar devam edilir. Bu etap, Marmara Bölgesi'nin sanayi kuşağından Bolu Dağları'nın ormanlık manzaralarına doğru bir geçiş sunar.

        Ankara Çevre Yolu kullanılarak, güneye, Aksaray-Niğde istikametine doğru O-21 (Ankara-Niğde Otoyolu) veya D750 karayoluna bağlanılır. Bu etap, İç Anadolu'nun engin bozkırlarının ve tuz gölü havzasının içinden geçer. Aksaray'ı geçtikten sonra ise doğuya, D300 karayolu üzerinden Nevşehir'e ulaşılır. Yolculuğun bu son etabında, bozkır manzarası yerini yavaş yavaş Kapadokya'nın volkanik ve engebeli, kendine has coğrafyasına bırakır. Uzun bir yolculuk olduğu için, genellikle Ankara'da veya bir dinlenme tesisinde uzun bir mola vermek tavsiye edilir.

        OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

        Otobüs: İstanbul'un Esenler ve Alibeyköy gibi büyük otogarlarından Nevşehir Otogarı'na günün her saati düzenli otobüs seferleri bulunur. Tüm büyük şehirlerarası otobüs firmaları bu hatta hizmet vermektedir. Genellikle gece yolculuğu tercih edilir; akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket eden otobüsler, sabahın erken saatlerinde Nevşehir'de olur. Bu, en ekonomik seyahat alternatifidir.

        Uçak: Kapadokya bölgesine hizmet veren iki ana havalimanı bulunmaktadır ve her ikisine de İstanbul'dan düzenli uçuşlar yapılır:

        • Nevşehir Kapadokya Havalimanı (NAV): Bölgenin merkezine (Göreme, Ürgüp) daha yakın olan havalimanıdır. Ancak daha küçük olduğu için sefer sayısı daha az olabilir.
        • Kayseri Erkilet Havalimanı (ASR): Daha büyük bir havalimanıdır ve İstanbul'dan çok daha fazla sayıda günlük uçuş seçeneği sunar. Genellikle bilet fiyatları daha rekabetçidir. Kayseri Havalimanı, Kapadokya merkezine yaklaşık 1 saatlik bir karayolu mesafesindedir ve havalimanından bölgedeki otellere düzenli olarak servis (shuttle) hizmetleri bulunmaktadır.

        İstanbul, iki kıta üzerine kurulmuş, üç imparatorluğa başkentlik yapmış, 20 milyona yakın nüfusuyla bir ülke kadar büyük bir küresel metropoldür. Kimliği; Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii gibi anıtsal tarihi yapılar, Boğaziçi'nin eşsiz manzarası, bitmek bilmeyen enerjisi, kaosu ve kültürel çeşitliliği ile tanımlanır. İstanbul, insan elinin ve tarihin yarattığı, görkemli ve dinamik bir şehirdir.

        Nevşehir ise, Kapadokya bölgesinin kalbidir ve kimliği, milyonlarca yıl boyunca doğanın ve jeolojik olayların şekillendirdiği eşsiz bir coğrafyaya dayanır. Şehrin kendisinden çok, çevresindeki Göreme, Ürgüp, Uçhisar, Avanos gibi kasaba ve köylerle bir bütün olarak anlam kazanır. Kimliğini tanımlayan unsurlar; rüzgarın ve yağmurun tüflü araziyi aşındırmasıyla oluşan peri bacaları, binlerce yıl önce insanların sığınak olarak oyduğu yeraltı şehirleri (Derinkuyu, Kaymaklı), Hristiyanlığın ilk dönemlerinden kalma kaya oyma kiliseler ve her sabah gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce sıcak hava balonudur. İstanbul'un insan yapımı görkeminin aksine, Nevşehir ve Kapadokya, doğanın ve tarihin yarattığı masalsı ve sakin bir dünyadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Habertürk Anasayfa