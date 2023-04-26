1-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 51. İstanbul Müzik Festivali'nde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası’na, Salzburg Mozarteum Orkestrası’ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası’na seçkin orkestralar ve solistler 25 konserle müzikseverlerle buluşacak.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Holding sponsorluğunda 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Münih Oda Orkestrası

Festival 18 farklı mekânda, 25 konserde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası’na, Salzburg Mozarteum Orkestrası’ndan Tekfen Filarmoni Orkestrası’na, Münih Oda Orkestrası’ndan Borusan Quartet’e birçok prestijli topluluğun yanı sıra Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary, Jan Lisiecki gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak. Festivalde 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser ise Türkiye prömiyeri yapacak.

Jan Lisiecki

Festival biletleri, passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.

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