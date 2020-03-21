İstanbul Modern evde de sizinle



İstanbul Modern koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan sanat severlere www.istanbulmodern.org üzerinden ulaşıyor. Müzedeki son koleksiyon sergisi Sanatçı ve Zamanı’nı 3D sanal turla keşfetmek mümkün. İzleyiciler 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını yakalarken, sergiye dair metinleri de okuyabiliyor. Sergi, sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı aralıyor.

Sanatçı ve Zamanı

Yüzyıllık Aşk’ın dijital arşivi

Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen Yüzyıllık Aşk sergisinin dijital arşivine erişim sağlanabiliyor. Arşivde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu araştırma sergisine dair pek çok yazılı ve görsel içerik yer alıyor.

Şimdinin Peşinde

İstanbul Modern koleksiyonundan bir seçki de yine internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Yapıtlara dair görseller ve açıklayıcı metinler sanal ortamda izleyiciye sunuluyor.

Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar

İstanbul Modern, internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de koleksiyon, sergi ve eğitim içeriklerini de paylaşmayı sürdürüyor. Uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar sergisinin üretim süreci müzenin sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluşuyor. 10 uluslararası sanatçının İstanbul’daki araştırma ve üretim gezilerini belgeleyen videoları takipçilerle paylaşılıyor.

www.istanbulmodern.org