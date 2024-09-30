İstanbul Modern'de Ercan Kesal’la “hikâye anlatıcılığı” söyleşisi

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İstanbul Modern'de “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor. Etkinliğin 10 Ekim'deki sanatçı konuğu oyuncu ve yazar Ercan Kesal olacak.

Söyleşide Kesal, “hikâye” kavramını ele alacak. Sanatçının üretim ve deneyimlerini içeren program, katılımcıları hikâye anlatarak var olmanın yanı sıra, anlatmak için biriktirmenin gücü ve etkisine dair ilham verici bir yolculuğa davet ediyor. Hikâye anlatan tek canlı türü olan insanı ve bir varoluş biçimi olarak anlatıcılığı ele alan söyleşide, tanımadığımız insanlarla bağlar kurmamızı sağlayan bu anlatımın doğası işleniyor.

İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor.